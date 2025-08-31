Secciones
SociedadSalud

Cuál es el impensado hábito diario que ayuda a mejorar la memoria y a cuidar el cerebro

Los expertos en salud sugieren llevar a cabo una serie de rutinas para mejorar la salud mental, particularmente en el caso de los adultos mayores.

Un hábito diario ayuda aprevenir el alzheimer Un hábito diario ayuda aprevenir el alzheimer Business España
Hace 3 Hs

Para tener una mejor calidad de vida, los expertos en salud recomiendan cambiar o mejorar los hábitos diarios. En particular, los adultos mayores deben tener en cuenta una serie de consejos que les permitirán prevenir el alzheimer y mejorar la memoria.

La mejor manera de incrementar el bienestar personal es a través de la lectura, un hábito que tiene múltiples beneficios para la salud. Desde mejorar la función cerebral hasta aliviar el estrés, sumergirse en un buen libro puede ser tanto un ejercicio mental como un alivio físico.

Crucigramas: ¿por qué estos juegos ayudan a frenar la demencia y el alzheimer?

Crucigramas: ¿por qué estos juegos ayudan a frenar la demencia y el alzheimer?

La lectura se asocia comúnmente con el desarrollo intelectual y el entretenimiento, pero esta antigua práctica ofrece muchos más beneficios para la salud, algunos de ellos poco conocidos.

En detalle, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la lectura es una de las actividades culturales que benefician tanto la salud física como mental. En cualquier formato y extensión, los libros pueden ser excelentes aliados en la búsqueda de una vida más sana, equilibrada y consciente.

¿Cuáles son los beneficios de la lectura para el cerebro?

La lectura ofrece numerosos beneficios para la salud, según los expertos del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), quienes destacan sus impactos neurocientíficos positivos en el funcionamiento del cerebro:

La lectura mejora la memoria La lectura mejora la memoria

Estimulación cerebral

Estimula la actividad neuronal, fortaleciendo las conexiones sinápticas y mejorando las funciones cognitivas. Esta actividad puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el azheimer.

Además, activa varias áreas cerebrales asociadas con la comprensión del lenguaje, la memoria y la atención, manteniendo así el cerebro activo y saludable.

Desarrollo de habilidades cognitivas

La lectura crítica y analítica mejora las habilidades de pensamiento crítico y análisis. Los lectores deben evaluar información, seguir tramas complejas y entender conceptos abstractos, lo que fortalece las funciones cognitivas.

Prevención del deterioro cognitivo

La actividad mental continua, como la lectura, se ha relacionado con un menor riesgo de deterioro cognitivo en la vejez. Mantener la mente activa a lo largo de la vida puede contribuir a la salud cerebral a largo plazo.

Mejora de la memoria

Promueve un mejor rendimiento en pruebas de memoria. Recordar detalles de tramas, personajes y eventos contribuye al ejercicio de la memoria.

Para Samantha Henry, profesora asistente de neurología en el Colegio de Medicina Baylor en Houston, la lectura como una práctica de atención plena ayuda a redirigir los pensamientos al momento presente, reduce el estrés y mejora la concentración.

¿Cuántas horas por día es recomendable leer?

Aunque no existe una cantidad fija de horas de lectura que sea universalmente recomendada, los expertos sugieren que leer al menos 30 minutos al día -y entre 2 y 3 horas a la semana- puede ofrecer importantes beneficios para la salud mental y el bienestar general.

Cabe destacar que esto varía según los factores individuales como el estilo de vida, la capacidad de concentración, los objetivos de lectura y la disponibilidad de tiempo.

Henry señala que leer con regularidad puede incluso disminuir las probabilidades de desarrollar demencia. En tanto, sugiere integrar la lectura en la rutina diaria comenzando con solo 15 minutos al día, sin necesidad de establecer un horario fijo para ello.

Kristen Willeumier, neurocientífica y autora del libro Biohack Your Brain, asegura que "cuanto más leas a medida que envejeces, tu cerebro se mantendrá en forma".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
3

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Un llamado telefónico le cambió la vida: se enamoró de San Martín, conoció a su esposa y decidió quedarse para siempre en Tucumán

Un llamado telefónico le cambió la vida: se enamoró de San Martín, conoció a su esposa y decidió quedarse para siempre en Tucumán

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios