Escándalo por los audios: “Hay que buscar a estos tipos y meterlos en cana”

Tras la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el oficialismo reaccionó de inmediato al calificarlos como un “escándalo sin precedentes”, mientras que desde la oposición los señalamientos apuntaron contra la familia Menem, uno de los núcleos de poder cercanos al Presidente.
El ex PRO, Diego Santilli, aseguró que “de ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país”. En su análisis, puso el foco en el posible involucramiento de organismos de inteligencia, ya que la filtración se conoció a través del canal Carnaval Stream, el mismo espacio en el que previamente se difundieron los dichos de Diego Spagnuolo.
“Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad porque ya a esta altura. Siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo 15 días antes de que comience una elección”, remarcó Santilli, deslizando la sospecha de una jugada política en la previa de los comicios del 7 de septiembre. Y fue más enfático: “Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reaccionó con brevedad a la publicación del vocero presidencial Manuel Adorni. El riojano se limitó a responder con una sola palabra: “Grave”. La semana no fue sencilla para la familia Menem, luego de que Spagnuolo involucrara a Eduardo “Lule” Menem en un presunto circuito de coimas.
Desde el peronismo, en tanto, se multiplicaron las críticas. El gobernador Axel Kicillof consideró que Javier Milei configuró “una estafa electoral”, aludiendo a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y con los Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina ‘el jefe’, eran los Menem ‘el jefe’”, ironizó. Y lanzó otra definición lapidaria: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.
En la misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, utilizó las redes para cuestionar al Presidente. “Milei, fenómeno barrial, tu hermana es tremenda coimera, vos sos un títere, tu vocero te hunde y el país está cada día peor en todo sentido”, escribió. Luego agregó: “Tu silencio como Presidente y el de tu hermana sec gral de la presidencia confirman la corrupción de toda La Libertad Avanza”.