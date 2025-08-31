Secciones
Política

Escándalo por los audios: “Hay que buscar a estos tipos y meterlos en cana”

Aliados al Gobierno reaccionaron con enojo luego de la filtración de los audios. La oposición apunta contra la familia Menem.

GRAVE. Santilli puso su foco en los grupos de poder de inteligencia. GRAVE. Santilli puso su foco en los grupos de poder de inteligencia.
Hace 4 Hs

Tras la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el oficialismo reaccionó de inmediato al calificarlos como un “escándalo sin precedentes”, mientras que desde la oposición los señalamientos apuntaron contra la familia Menem, uno de los núcleos de poder cercanos al Presidente.

El ex PRO, Diego Santilli, aseguró que “de ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país”. En su análisis, puso el foco en el posible involucramiento de organismos de inteligencia, ya que la filtración se conoció a través del canal Carnaval Stream, el mismo espacio en el que previamente se difundieron los dichos de Diego Spagnuolo.

“Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad porque ya a esta altura. Siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo 15 días antes de que comience una elección”, remarcó Santilli, deslizando la sospecha de una jugada política en la previa de los comicios del 7 de septiembre. Y fue más enfático: “Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reaccionó con brevedad a la publicación del vocero presidencial Manuel Adorni. El riojano se limitó a responder con una sola palabra: “Grave”. La semana no fue sencilla para la familia Menem, luego de que Spagnuolo involucrara a Eduardo “Lule” Menem en un presunto circuito de coimas.

Desde el peronismo, en tanto, se multiplicaron las críticas. El gobernador Axel Kicillof consideró que Javier Milei configuró “una estafa electoral”, aludiendo a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y con los Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina ‘el jefe’, eran los Menem ‘el jefe’”, ironizó. Y lanzó otra definición lapidaria: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.

En la misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, utilizó las redes para cuestionar al Presidente. “Milei, fenómeno barrial, tu hermana es tremenda coimera, vos sos un títere, tu vocero te hunde y el país está cada día peor en todo sentido”, escribió. Luego agregó: “Tu silencio como Presidente y el de tu hermana sec gral de la presidencia confirman la corrupción de toda La Libertad Avanza”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios