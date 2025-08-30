Encontraron muerto al acusado de asesinar a la joven que trabajaba como chofer en La Matanza

El cuerpo de Santa María fue encontrado este sábado a la madrugada adentro de su auto Fiat Cronos, con el que trabajaba como chofer en una aplicación de viajes, en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, en la localidad de González Catán. La joven, que estaba a punto de cumplir 25 años, tenía un disparo en la cabeza y faltaba su celular, que aún no fue localizado.