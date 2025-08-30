Secciones
“¿Por qué a vos?“: la desgarradora despedida a la joven asesinada de un disparo en La Matanza

Candela Santa María tenía 24 años y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. La investigación por su crimen avanza con dos hipótesis.

Hace 1 Hs

Candela Santa María, de 24 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes en el partido bonaerense de La Matanza. El crimen generó conmoción y dolor en familiares y amigos, que se expresaron en las redes sociales para despedirla.

Mientras tanto, la investigación judicial se centra en dos hipótesis: un intento de robo o un ataque premeditado.

La despedida en redes sociales: “¿Por qué a vos?”

Amigos y allegados de Candela compartieron mensajes de dolor tras conocerse su muerte.

“Mi flaca, ¿por qué a vos?”, escribió una de sus amigas en Facebook, junto con fotos de la joven.

“Sigo sin creerlo. Tan linda, toda una vida por delante, una gran luchadora. Tantos cambios hicimos, negrita. Dios le dé consuelo a tu familia, Cande, y que se haga justicia por vos”, publicó otra.

“Justicia por vos, Cande. Que descanses en paz”, agregó una tercera amiga.

Cómo fue el crimen de Candela Santa María en González Catán

El asesinato ocurrió en la madrugada del sábado, entre la 1 y las 2 de la mañana, en el cruce de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, en González Catán.

La joven fue encontrada dentro de su auto con un disparo en la cabeza. En un principio, se pensó que había sido víctima de un robo, pero las inconsistencias en la causa abrieron nuevas líneas de investigación.

Según versiones de la familia, Candela habría sido emboscada. “Le hicieron una cama. Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, sostuvo un familiar, quien además apuntó a un sospechoso apodado Piñón.

Las dos hipótesis de la Justicia

Los investigadores consideran dos escenarios posibles:

Intento de robo: la teoría que sostiene la familia.

Ataque premeditado: la hipótesis principal de la Justicia.

“Al momento del hecho, no estaba trabajando para la aplicación”, indicó una fuente de la investigación a Primer Plano Online. Además, en el baúl del auto se encontró la caja de un revólver, un elemento que podría ser clave para esclarecer el caso.

El fiscal Diego Rulli, de la Unidad de Homicidios, está a cargo de la causa y en las últimas horas ordenó varios allanamientos para dar con los responsables.

El pedido de justicia

La muerte de Candela Santa María generó gran indignación en La Matanza y alrededores. Sus familiares y amigos reclaman que el caso no quede impune y que se haga justicia por la joven de 24 años que había encontrado en su trabajo como chofer una forma de salir adelante.

Buenos Aires
