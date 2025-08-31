Receta anti-obsoletos: habilidades para sobrevivir en la Era de la Humanidad Aumentada

Le decimos que tiene razón en una cosa: el mundo que conoció su mamá ya no existe. Pero que se prepare para ser la médica más humana que haya existido. Su valor no estará en memorizar mil enfermedades, que la IA sabrá mejor. Su valor estará en su curiosidad para investigar un caso raro, en su creatividad para encontrar una solución no convencional, en su pensamiento analítico para usar la IA como el bisturí más preciso del mundo, y en su pensamiento crítico para cuestionar un diagnóstico del algoritmo cuando su intuición le diga que algo no cierra.