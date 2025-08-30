Tucumán Rugby venció a Liceo RC de Mendoza y se consagró en el Torneo del Interior B

El arranque fue intenso, aunque poco vistoso. A los 15 minutos, Tomás Videla Raganato abrió el marcador con un penal y puso en ventaja a los mendocinos 3-0. Tucumán Rugby respondió seis minutos después con otro penal, ejecutado a la perfección por Tomás Witte para igualar el tanteador. El primer tiempo tuvo mucho roce, escasas situaciones de ataque y un desarrollo más táctico que dinámico. Sin embargo, el quiebre llegó a los 37 minutos, cuando el “Verdinegro” resignó un penal factible para ir al line y jugar un maul. La apuesta salió redonda: Tobias Aguilar se zambulló en el ingoal para apoyar el primer try de la tarde. Con la conversión de Witte, el marcador quedó 10-3 para los locales en el entretiempo.