"Nos hicimos fuerte como grupo, trabajamos mucho para coronarnos", dijo el capitán de Tucumán Rugby

El capitán también analizó la diferencia que se notó entre el primer y el segundo tiempo, una de las claves del triunfo: “Entramos en ritmo, cuesta a veces sobre todo contra rivales tan duros como los del Interior, que te miden en cada contacto. Pero después nos soltamos. Habíamos hablado que los primeros minutos del segundo tiempo eran fundamentales. Entramos muy fuertes y creo que ahí estuvo gran parte del partido, en esos primeros cinco minutos donde marcamos el rumbo”. Con la copa ya en manos del club, Domínguez no se relajó en su discurso y fue claro en que este es apenas un paso más: “Somos conscientes de que estamos en la mitad del año. La semana que viene tenemos otro partido y otro objetivo. Queremos ir por todo”, deseó.