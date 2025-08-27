Murió un ex jugador de rugby de Nueva Zelanda que luchaba por visibilizar los efectos de las conmociones cerebrales

Christie denunció que New Zealand Rugby (NZR) había decidido mantener en reserva recomendaciones vinculadas a la protección de los deportistas que él mismo había ayudado a elaborar. En abril de este año, una carta del director ejecutivo de la federación, Mark Robinson, reconocía que las sugerencias habían sido incorporadas internamente pero que no serían comunicadas públicamente. El ex jugador lo interpretó como una muestra de falta de compromiso y lo expresó con crudeza: “No quieren que se sepa que no están a la altura de su lema de cuidar a los jugadores”.