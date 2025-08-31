Rumbo al IX Congreso de Psicología: el verdadero riesgo de permanecer hiperconectados

La era moderna marca un antes y un después respecto de la técnica. La diferencia es sencilla, aunque muy importante, para captar los efectos sobre la subjetividad. La técnica antigua tenía dos características fundamentales que Aristóteles explica en su libro sobre la Ética y en su Metafísica. En el primero señala que la técnica o arte, como la denomina, es productiva en el sentido creativo; y en el segundo, en la Metafísica, agrega que los objetos producidos por la técnica pueden tener dos razones: la necesidad o, simplemente, el agrado -placer-.