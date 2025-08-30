Murió Pablo Lucci, un apasionado de la agroindustria

Un apasionado del campo. Así lo definen quienes lo conocieron. Hondo pesar causó en la agroindustria y en distintos ámbitos sociales el inesperado fallecimiento de Pablo Lucci, uno de los principales referentes del sector privado tucumano. De perfil bajo, el ingeniero agrónomo trabajó hasta su último día de vida. Recorría los campos, controlaba la caña, el estado de los limones, los granos, las nueces y hasta los viñedos, uno de sus últimos desafíos emprendedores en el proceso de diversificación.