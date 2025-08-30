Unión del Norte, líder invicto y gran candidato en el Anual de la Liga Tucumana

Unión del Norte atraviesa un presente soñado en el Torneo Anual de la Liga Tucumana. El equipo dirigido por Mauricio Galván superó a San Juan por 2 a 0 en duelo de punteros y quedó como único líder de la Zona Campeonato, en la continuidad de la tercera fecha. Con goles de Samir González en la primera etapa y Gonzalo Aguirre en el complemento, el “Cuervo” de Burruyacu alcanzó los 13 partidos invicto (12 victorias y un empate), consolidándose como gran candidato al título.
El otro que puede alcanzar la cima es Tucumán Central, que enfrentará a Famaillá el domingo desde las 16. Además, se medirán San Pablo vs. Villa Mitre y Azucarera Argentina vs. Bella Vista. En la Zona B, se destacan los cruces entre Ateneo y Concepción FC, con ambas hinchadas presentes, y San Fernando ante Talleres.
En la Zona Repechaje, Deportivo Aguilares es el único líder del Grupo A tras vencer 2-1 a All Boys. En el Grupo B, Argentinos del Norte y Deportivo Marapa igualaron sin goles y comparten la cima. En el Grupo C, Atlético venció 1-0 a Sportivo Guzmán con gol de Maximiliano Alanis: tercera victoria consecutiva del “Decano”, pese a jugar con dos hombres menos. Para los julianos fue la tercera derrota en fila en esta fase (quinta seguida), lo que lo complica seriamente en la tabla del descenso. En el Grupo D, Juventud Unida y Santa Ana empataron 2-2 en Tafí Viejo y los locales siguen punteros.
La fecha continuará hoy a las 16 con Sportivo Trinidad-Experimental (Grupo A) y San Lorenzo de Delfín Gallo-Santa Lucía FC (Grupo C).
En la Primera B, también se vive la emoción de la segunda etapa del Anual, con cuatro ascensos en juego. Sacachispa superó 1-0 a San Ramón, mientras que Garmendia FC derrotó 1-0 a Deportivo Trancas con gol de Adrián Figueroa.