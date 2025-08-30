Unión del Norte, líder invicto y gran candidato en el Anual de la Liga Tucumana

En la Zona Repechaje, Deportivo Aguilares es el único líder del Grupo A tras vencer 2-1 a All Boys. En el Grupo B, Argentinos del Norte y Deportivo Marapa igualaron sin goles y comparten la cima. En el Grupo C, Atlético venció 1-0 a Sportivo Guzmán con gol de Maximiliano Alanis: tercera victoria consecutiva del “Decano”, pese a jugar con dos hombres menos. Para los julianos fue la tercera derrota en fila en esta fase (quinta seguida), lo que lo complica seriamente en la tabla del descenso. En el Grupo D, Juventud Unida y Santa Ana empataron 2-2 en Tafí Viejo y los locales siguen punteros.