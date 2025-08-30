Secciones
DeportesFútbol

Unión del Norte, líder invicto y gran candidato en el Anual de la Liga Tucumana

El “Cuervo” de Burruyacu venció a San Juan 2-0 y estiró su racha a 13 partidos sin perder. Deportivo Aguilares, Atlético y Juventud Unida también se destacan en la Zona Repechaje, mientras que Sacachispas y Garmendia FC festejaron en la Primera B.

Unión del Norte. Unión del Norte.
Hace 23 Min

Unión del Norte atraviesa un presente soñado en el Torneo Anual de la Liga Tucumana. El equipo dirigido por Mauricio Galván superó a San Juan por 2 a 0 en duelo de punteros y quedó como único líder de la Zona Campeonato, en la continuidad de la tercera fecha. Con goles de Samir González en la primera etapa y Gonzalo Aguirre en el complemento, el “Cuervo” de Burruyacu alcanzó los 13 partidos invicto (12 victorias y un empate), consolidándose como gran candidato al título.

El otro que puede alcanzar la cima es Tucumán Central, que enfrentará a Famaillá el domingo desde las 16. Además, se medirán San Pablo vs. Villa Mitre y Azucarera Argentina vs. Bella Vista. En la Zona B, se destacan los cruces entre Ateneo y Concepción FC, con ambas hinchadas presentes, y San Fernando ante Talleres.

En la Zona Repechaje, Deportivo Aguilares es el único líder del Grupo A tras vencer 2-1 a All Boys. En el Grupo B, Argentinos del Norte y Deportivo Marapa igualaron sin goles y comparten la cima. En el Grupo C, Atlético venció 1-0 a Sportivo Guzmán con gol de Maximiliano Alanis: tercera victoria consecutiva del “Decano”, pese a jugar con dos hombres menos. Para los julianos fue la tercera derrota en fila en esta fase (quinta seguida), lo que lo complica seriamente en la tabla del descenso. En el Grupo D, Juventud Unida y Santa Ana empataron 2-2 en Tafí Viejo y los locales siguen punteros.

La fecha continuará hoy a las 16 con Sportivo Trinidad-Experimental (Grupo A) y San Lorenzo de Delfín Gallo-Santa Lucía FC (Grupo C).

En la Primera B, también se vive la emoción de la segunda etapa del Anual, con cuatro ascensos en juego. Sacachispa superó 1-0 a San Ramón, mientras que Garmendia FC derrotó 1-0 a Deportivo Trancas con gol de Adrián Figueroa.

Temas Liga TucumanaUnión del Norte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
3

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
4

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Kicillof apuntó contra los Milei por los audios de Karina y lanzó: Tienen filtraciones
6

Kicillof apuntó contra los Milei por los audios de Karina y lanzó: "Tienen filtraciones"

Más Noticias
Briatore cambió su discurso sobre Colapinto: de las duras críticas a un reconocimiento tras la clasificación en Zandvoort

Briatore cambió su discurso sobre Colapinto: de las duras críticas a un reconocimiento tras la clasificación en Zandvoort

Del vestuario de Boca al sanatorio de Rosario: las duras acusaciones contra Carlos Tevez por parte del padre de Juan Cruz Komar

Del vestuario de Boca al sanatorio de Rosario: las duras acusaciones contra Carlos Tevez por parte del padre de Juan Cruz Komar

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Comentarios