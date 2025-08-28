Secciones
Graneros quiere seguir en lo más alto de la zona Campeonato de la Liga Tucumana

El "Cocodrilo" enfrentará a Jorge Newbery en la fecha 3 de la segunda fase del Anual.

Graneros quiere seguir en lo más alto de la zona Campeonato de la Liga Tucumana Gentileza Maximiliano Agüero.
Hace 1 Hs

La Liga Tucumana de Fútbol tendrá este fin de semana una agenda cargada. Se disputará la tercera fecha del Anual de Primera A, tanto en la zona Campeonato como en el Repechaje; además del inicio de una nueva jornada en la Primera B. La acción comenzará hoy.

En la zona Campeonato habrá cuatro duelos atractivos. En Barrio El Bosque, desde las 16, Central Norte buscará hacerse fuerte de local frente a Almirante Brown en un cruce por el Grupo A. En el B, la actividad también será intensa: Deportivo Graneros enfrentará a Jorge Newbery; mientras que en Ranchillos San Antonio recibirá a San Lorenzo de Santa Ana. Finalmente, en el complejo “Natalio Mirkin”, San Martín se enfrentará a Unión Simoca.

Por la zona Repechaje se jugarán dos partidos. Por el grupo B, Santa Rosa será local de San José; mientras que por el grupo C, Amalia recibirá a Atlético Concepción, en un choque de equipos que necesitan despegar.

Por último, durante la jornada de viernes comenzará la tercera fecha de la segunda fase del grupo B de la Primera B liguista.

En cancha de Talleres, Los Independientes se medirán con Cruz Alta en un partido que puede empezar a marcar tendencias de los equipos que pelearán por el máximo premio del ascenso.

De esta manera, la Liga Tucumana se prepara para un fin de semana cargado de fútbol en los diferentes escenarios de la provincia, con partidos que pueden empezar a definir posiciones tanto en la lucha por el título como en el Repechaje y en la pelea por el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol.

