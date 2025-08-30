La Justicia ordenó a Luis Caputo informar sobre la nueva deuda con el FMI

“Hacer lugar a la acción de amparo (…) ordenando al Ministerio de Economía de la Nación a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública, procedan, en el plazo de cinco días hábiles, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo EX-2025-24205368-APN-DGDA#MEC, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa”.