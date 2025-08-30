Secciones
La Justicia ordenó a Luis Caputo informar sobre la nueva deuda con el FMI

El Juzgado Federal de Dolores hizo lugar a un amparo del CELS y la CAIP y le dio cinco días al Ministerio de Economía para entregar el expediente completo del DNU 179/2025.

Hace 1 Hs

El Juzgado Federal de Dolores ordenó al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, entregar en un plazo máximo de cinco días el expediente completo mediante el cual el Gobierno contrajo una nueva deuda de U$S 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del DNU 179/2025.

La decisión judicial surge tras una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La acusación: ocultamiento de información

Según el CELS, el Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 al intentar evadir la entrega del expediente. La cartera de Caputo había tramitado inicialmente el pedido de acceso, incluso solicitando prórroga, pero finalmente lo derivó a un procedimiento administrativo más restrictivo y burocrático para evitar que trascendiera la “letra chica” del acuerdo con el Fondo.

“El derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI”, señaló el CELS en un comunicado.

Qué dice la resolución judicial

El juez federal de Dolores, Martín Bava, resolvió:

“Hacer lugar a la acción de amparo (…) ordenando al Ministerio de Economía de la Nación a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública, procedan, en el plazo de cinco días hábiles, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo EX-2025-24205368-APN-DGDA#MEC, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa”.

El fallo cita además doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que la información pública “no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, y que cualquier integrante de la comunidad tiene derecho a solicitarla sin necesidad de acreditar un interés particular.

Caputo y la deuda con el FMI

El nuevo crédito de U$S 20.000 millones con el FMI fue oficializado a través del DNU 179/2025, en medio de un contexto económico de tasas al 75% y vencimientos de deuda explosivos, lo que alimentó las críticas de especialistas y organizaciones sociales por el nivel de endeudamiento y la falta de transparencia en la negociación.

El juez Bava remarcó que en una sociedad democrática las autoridades estatales deben regirse por el principio de “máxima divulgación”, que presume que toda la información generada por el Estado es accesible, salvo excepciones muy limitadas.

Y concluyó con un mensaje contundente: “El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo”.

