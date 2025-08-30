Hinchas de Huracán vandalizaron un mural de San Lorenzo y sube la tensión antes del clásico

La previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura2025, se vio sacudida por un nuevo hecho de vandalismo. Ayer, un grupo de hinchas del “Globo” atacó un mural ubicado en las inmediaciones del estadio Nuevo Gasómetro.
Los agresores arrojaron pintura blanca sobre distintos sectores de la pared, entre ellos uno dedicado a Rubén Darío Insúa y otro que llevaba una frase emblemática: “A San Lorenzo hay que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos”. Además, aparecieron pintadas con mensajes desafiantes como “trapo fácil” y “gil robado”, lo que encendió aún más la temperatura en la antesala del clásico de barrio más grande del mundo.
Este tipo de episodios no es nuevo entre “Quemeros” y “Cuervos”. En 2023, la rivalidad alcanzó niveles extremos: primero, los hinchas de Huracán colgaron muñecos alrededor del estadio Pedro Bidegain en lo que fue interpretado como un acto de brujería.
Luego, la respuesta "azulgrana" llegó con afiches en forma de ataúd que incluían fantasmas con una “B” en rojo y hasta los rostros de Ulises Fernández y Rodrigo Silvera, dos simpatizantes de Huracán fallecidos en enfrentamientos con barras de San Lorenzo. En el caso de Fernández, incluso se colocó la fecha de su muerte, lo que generó un fuerte repudio.
El nuevo episodio de vandalismo reaviva viejas heridas y aumenta la tensión en la previa del choque que paraliza a ambos barrios.