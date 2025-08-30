Hinchas de Huracán vandalizaron un mural de San Lorenzo y sube la tensión antes del clásico

Los agresores arrojaron pintura blanca sobre distintos sectores de la pared, entre ellos uno dedicado a Rubén Darío Insúa y otro que llevaba una frase emblemática: “A San Lorenzo hay que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos”. Además, aparecieron pintadas con mensajes desafiantes como “trapo fácil” y “gil robado”, lo que encendió aún más la temperatura en la antesala del clásico de barrio más grande del mundo.