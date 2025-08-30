Secciones
DeportesFútbol

Hinchas de Huracán vandalizaron un mural de San Lorenzo y sube la tensión antes del clásico

Hinchas del “Globo” arrojaron pintura sobre un mural cercano al Nuevo Gasómetro y escribieron mensajes provocadores. El episodio reaviva la tensión antes del clásico barrial más grande del mundo.

Los hinchas de Huracán vandalizaron un mural de San Lorenzo. Los hinchas de Huracán vandalizaron un mural de San Lorenzo. Foto tomada de Olé.
Hace 1 Hs

La previa del clásico entre San Lorenzo y Huracán, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura2025, se vio sacudida por un nuevo hecho de vandalismo. Ayer, un grupo de hinchas del “Globo” atacó un mural ubicado en las inmediaciones del estadio Nuevo Gasómetro.

Los agresores arrojaron pintura blanca sobre distintos sectores de la pared, entre ellos uno dedicado a Rubén Darío Insúa y otro que llevaba una frase emblemática: “A San Lorenzo hay que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos”. Además, aparecieron pintadas con mensajes desafiantes como “trapo fácil” y “gil robado”, lo que encendió aún más la temperatura en la antesala del clásico de barrio más grande del mundo.

Este tipo de episodios no es nuevo entre “Quemeros” y “Cuervos”. En 2023, la rivalidad alcanzó niveles extremos: primero, los hinchas de Huracán colgaron muñecos alrededor del estadio Pedro Bidegain en lo que fue interpretado como un acto de brujería. 

Luego, la respuesta "azulgrana" llegó con afiches en forma de ataúd que incluían fantasmas con una “B” en rojo y hasta los rostros de Ulises Fernández y Rodrigo Silvera, dos simpatizantes de Huracán fallecidos en enfrentamientos con barras de San Lorenzo. En el caso de Fernández, incluso se colocó la fecha de su muerte, lo que generó un fuerte repudio.

El nuevo episodio de vandalismo reaviva viejas heridas y aumenta la tensión en la previa del choque que paraliza a ambos barrios. 

Temas Club Atlético San LorenzoFútbol Club BarcelonaClub Atlético HuracánSan LorenzoRubén Darío InsúaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
3

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
4

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Comentarios