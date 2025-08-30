Secciones
Garnacho fue presentado en Chelsea con un guiño a Cristiano Ronaldo

El delantero argentino dejó Manchester United y firmó hasta 2032 con los “Blues”. En su video de presentación en Stamford Bridge imitó una celebración del portugués y será compañero de Enzo Fernández.

Hace 2 Hs

El mercado de pases en Europa tuvo un movimiento de alto impacto para el fútbol argentino: Alejandro Garnacho dejó el Manchester United y se convirtió en nuevo jugador del Chelsea. El acuerdo entre los clubes se cerró el 30 de agosto de 2025 por 40 millones de libras (aproximadamente 54 millones de dólares) y el atacante firmó contrato hasta junio de 2032.

El futbolista, nacido en España pero internacional con la Selección, fue presentado oficialmente a través de las redes sociales de los “Blues”. En un video publicado por el club, se lo vio ingresar al césped de Stamford Bridge con la camiseta azul y realizando un guiño a Cristiano Ronaldo, al sentarse sobre un cartel publicitario en referencia a una de las clásicas celebraciones del portugués.

Garnacho fue presentado en Chelsea con un guiño a Cristiano Ronaldo

La afición londinense celebró su llegada, destacando la proyección de un jugador que ya es considerado una de las grandes promesas de Argentina. Tras firmar, Garnacho expresó su entusiasmo: “Es un momento increíble para mi familia y para mí. Poder unirme a los campeones del mundo es especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Estoy muy feliz”.

Chelsea, que continúa su política de sumar jóvenes talentos con contratos extensos, espera que Garnacho se adapte rápidamente y se consolide como figura. En paralelo, el club negocia también la incorporación del argentino Facundo Buonanotte, quien ya aceptó la oferta londinense.

