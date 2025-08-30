Atlético Tucumán ya conoce el cronograma de sus próximos partidos en el Clausura

Atlético ya tiene definido su calendario inmediato en el torneo Clausura. El equipo de Lucas Pusineri afrontará tres compromisos claves en septiembre, con un interzonal, un cruce en casa ante un grande y un cierre exigente como visitante.
En la fecha 8, correspondiente al interzonal, el “Decano” se medirá contra Newell’s en Rosario. El partido se disputará el viernes 12 de septiembre, desde las 21:15, en el estadio Marcelo Bielsa.
En la fecha 9, Atlético volverá al estadio José Fierro para recibir a River. El choque está programado para el sábado 20 de septiembre, también a las 21:15, y promete un marco multitudinario en 25 de Mayo y Chile.
Finalmente, en la fecha 10, el conjunto tucumano visitará a Vélez Sarsfield en Liniers. Ese encuentro se jugará el lunes 29 de septiembre, desde las 20:00, en el estadio José Amalfitani.
De esta manera, Atlético enfrentará un calendario intenso en el Clausura, con la ilusión de mantenerse entre los ocho mejores y seguir soñando con los playoffs.