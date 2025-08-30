Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán ya conoce el cronograma de sus próximos partidos en el Clausura

El “Decano” tiene confirmadas las fechas y horarios de sus encuentros correspondientes a las jornadas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura. Habrá dos duelos nocturnos destacados frente a Newell’s y River.

GOLEADOR. Díaz anotó dos goles en este torneo Clausura. GOLEADOR. Díaz anotó dos goles en este torneo Clausura.
Hace 26 Min

Atlético ya tiene definido su calendario inmediato en el torneo Clausura. El equipo de Lucas Pusineri afrontará tres compromisos claves en septiembre, con un interzonal, un cruce en casa ante un grande y un cierre exigente como visitante.

En la fecha 8, correspondiente al interzonal, el “Decano” se medirá contra Newell’s en Rosario. El partido se disputará el viernes 12 de septiembre, desde las 21:15, en el estadio Marcelo Bielsa.

En la fecha 9, Atlético volverá al estadio José Fierro para recibir a River. El choque está programado para el sábado 20 de septiembre, también a las 21:15, y promete un marco multitudinario en 25 de Mayo y Chile.

Finalmente, en la fecha 10, el conjunto tucumano visitará a Vélez Sarsfield en Liniers. Ese encuentro se jugará el lunes 29 de septiembre, desde las 20:00, en el estadio José Amalfitani.

De esta manera, Atlético enfrentará un calendario intenso en el Clausura, con la ilusión de mantenerse entre los ocho mejores y seguir soñando con los playoffs.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Vélez SarsfieldClub Atlético Newell´s Old BoysEstadio Monumental José FierroEstadio José AmalfitaniLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
