El regreso de Jan Hurtado ilusiona al "Lobo" antes de enfrentar a Atlético Tucumán

Con la necesidad de cortar la mala racha, Gimnasia apuesta a recuperar la contundencia en casa. La vuelta de Hurtado no solo significa sumar jerarquía en el ataque, sino también recuperar una pieza clave que había sido uno de los puntos altos en la pretemporada. El "Bosque", como tantas veces, será juez y testigo del intento de resurrección "tripera".