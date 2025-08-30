Secciones
El regreso de Jan Hurtado ilusiona al "Lobo" antes de enfrentar a Atlético Tucumán

El equipo de Alejandro Orfila ultima detalles para recibir al Decano en el Bosque, tras dos derrotas consecutivas. El venezolano, recuperado de una lesión que lo marginó más de tres meses, volvería a sumar minutos en el Clausura 2025.

Hace 1 Hs

Gimnasia atraviesa una etapa de definiciones en el torneo Clausura y el partido del lunes contra Atlético en el "Bosque" aparece como una oportunidad de resurgir. El equipo que conduce Alejandro Orfila llega golpeado por dos caídas seguidas, pero también con una noticia alentadora: el regreso de Jan Hurtado.

El delantero venezolano sufrió un desgarro el 5 de julio, durante un amistoso con Argentinos Juniors, y estuvo marginado de las primeras seis fechas. Su última presentación oficial había sido el 11 de mayo por Copa Argentina, frente Central Córdoba de Rosario. Aquella tarde fue titular, disputó 68 minutos y, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, el "Lobo" quedó eliminado por penales.

Ahora, 113 días después, Hurtado se perfila como la gran apuesta ofensiva de Orfila, quien lo incluiría de entrada junto a Marcelo Torres. La decisión implica un giro táctico: volver al esquema 4-4-2, con un mediocampo sostenido por Nicolás Garayalde y Mateo Seoane, pese a sus flojas actuaciones recientes.

Además, Norberto Briasco podría reaparecer como alternativa en el banco tras superar una lesión muscular. El posible once de Gimnasia sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Manuel Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Seoane, Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Hurtado.

Con la necesidad de cortar la mala racha, Gimnasia apuesta a recuperar la contundencia en casa. La vuelta de Hurtado no solo significa sumar jerarquía en el ataque, sino también recuperar una pieza clave que había sido uno de los puntos altos en la pretemporada. El "Bosque", como tantas veces, será juez y testigo del intento de resurrección "tripera".

