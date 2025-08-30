Lionel Llanos, con 14 años y 10 meses, debutó en la Reserva de Atlético Tucumán

Con apenas 14 años y 10 meses, Lionel Llanos hizo historia en Atlético al convertirse en el jugador más joven en debutar en la Reserva en competiciones de AFA.
Nacido en Arenales, Departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, Llanos pertenece a la Octava división, donde es el máximo goleador de su categoría. Sin embargo, su proyección lo llevó rápidamente a competir en niveles más altos dentro de la estructura formativa del club.
El último fin de semana, el joven atacante se destacó en la Sexta división, en la que convirtió un gol. Además, en la jornada más reciente, sumó minutos en Séptima, mostrando su capacidad de adaptación y su crecimiento constante en distintos equipos de las inferiores.
El debut en Reserva representa un paso significativo para Llanos y un hecho histórico para Atlético, que refuerza su apuesta por el desarrollo de juveniles. Su caso es visto como un ejemplo de esfuerzo y talento que inspira a las próximas generaciones del fútbol tucumano.