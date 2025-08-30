Escándalo en Córdoba: la polémica decisión de Lobo Medina en el final de Instituto vs. Independiente

El partido entre Instituto e Independiente en Córdoba dejó más dudas que certezas sobre el arbitraje de Luis Lobo Medina, que volvió a quedar en el centro de la polémica. Durante gran parte del juego, los futbolistas del “Rojo” reclamaron expulsiones no sancionadas: Francis Mac Allister, quien ya estaba amonestado, cometió dos infracciones que pudieron significarle la segunda tarjeta amarilla; además, se protestó por un planchazo de Juan Franco a Facundo Zabala y un pisotón de Damián Puebla al mismo jugador que tampoco fueron sancionados con roja.