 La controvertida intervención de Lobo Medina y el VAR en el triunfo de Barracas Central
La revisión tecnológica generó incertidumbre sobre la validez del tanto y despertó críticas entre jugadores y cuerpo técnico.

Hace 1 Hs

La cuarta fecha del torneo Clausura volvió a estar marcada por la polémica, y otra vez en un partido de Barracas Central. El “Guapo” superó con autoridad a Aldosivi por 3-1, pero una jugada clave despertó dudas: el gol inicial, anotado por Facundo Bruera.

La acción fue revisada durante varios minutos por el VAR, que trazó líneas para analizar la posición del delantero, pero no dejó certezas.

La jugada nació en Rafael Barrios, quien no dio por perdida la pelota, ganó la disputa, desbordó y envió un centro que Rodrigo “Chino” Insua conectó para que Bruera empujara en una posición dudosa. El árbitro Darío Herrera esperó antes de validar el gol y, pese a la revisión del VAR liderada por el tucumano Luis Lobo Medina, el tanto fue finalmente concedido. Sin embargo, cuando la televisión mostró las líneas, las dudas persistieron. El pase fue hacia el medio y la línea que habilita la jugada no coincidía con la posición de Bruera, que parecía estar en offside.

El entrenador de Aldosivi, Mariano Charlier, reconoció el impacto de la acción. “El gol nos afectó, nos pegó, no me gustó el final del primer tiempo”, pero evitó ahondar en la polémica. “No creo que esté alevosamente adelantado porque la tecnología tendría que haber saltad. Si fue tan finito, ahí no hay mucho para hacer”, agregó, dejando abierta la pregunta sobre su opinión tras ver la repetición.

Por otro lado, Platense también sufrió la intervención del VAR en su visita a Instituto. A pesar de un gran gol de Ronaldo Martínez, el árbitro Andrés Gariano anuló la conquista por offside tras una revisión con un trazado de líneas cuestionado, que no estaba paralelo a la raya.

La falta de explicación al público y un gesto extraño del árbitro al finalizar el partido aumentaron la polémica.

Además, el empate del “Calamar” tuvo su controversia, ya que previo al gol, Ignacio Schor controló la pelota con la mano sin que el VAR intervenga, siendo fundamental para la asistencia.

En lo positivo de la jornada, Argentinos logró su primer triunfo en el Clausura, superando 1-0 a Unión con un gol de Alan Lescano.

Mañana, a partir de las 19, Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra en lo que será el cierre de la fecha.

