La controvertida intervención de Lobo Medina y el VAR en el triunfo de Barracas Central

La jugada nació en Rafael Barrios, quien no dio por perdida la pelota, ganó la disputa, desbordó y envió un centro que Rodrigo “Chino” Insua conectó para que Bruera empujara en una posición dudosa. El árbitro Darío Herrera esperó antes de validar el gol y, pese a la revisión del VAR liderada por el tucumano Luis Lobo Medina, el tanto fue finalmente concedido. Sin embargo, cuando la televisión mostró las líneas, las dudas persistieron. El pase fue hacia el medio y la línea que habilita la jugada no coincidía con la posición de Bruera, que parecía estar en offside.