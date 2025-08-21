¿Qué cambios realizará Tevez para enfrentar a Atlético Tucumán?

Atlético volverá a presentarse en el estadio José Fierro este sábado, desde las 20, cuando reciba a Talleres de Córdoba por la sexta fecha del Clausura de la Liga Profesional. El “Decano”, que viene de igualar en Junín frente a Sarmiento, buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos que lo afiancen en la tabla. El duelo tendrá un condimento especial: del otro lado estará una “T” urgida, que llega a Tucumán a con la obligación de ganar para escapar de la zona de descenso.
El equipo de Carlos Tevez atraviesa un momento delicado. Con el empate sin goles ante San Martín de San Juan en el Kempes, Talleres quedó más comprometido que nunca en la tabla Anual –tiene 18 unidades y está 29°- y, hoy, debería jugar un desempate contra Aldosivi para definir la permanencia en Primera. En Córdoba el presente se vive como una seguidilla de “finales”, y la visita a Atlético es otra estación decisiva de las 11 que le quedan.
Tevez mueve piezas
El técnico analiza cambios tras el flojo rendimiento mostrado el lunes pasado. Todo indica que mantendrá el esquema 4-2-3-1, luego de haber probado sin éxito con línea de cinco en la derrota contra Lanús. En el mediocampo, Matías Galarza podría dejar su lugar en la pareja central. Los candidatos a reemplazarlo son Joaquín Mosqueira, que ingresó ante los cuyanos, y Matías Gómez, que espera su oportunidad.
Más arriba también hay dudas: Rubén Botta no convenció en la banda derecha y Luis Sequeira tampoco aportó lo esperado en la generación de juego. En su lugar, podrían aparecer Ignacio Alastra, que debutó contra San Martín, y Emanuel Reynoso, otro de los cambios que el DT ya probó.
El dilema central está en el área rival. Valentín Depietri fue improvisado como “9” y respondió con entrega, pero su posición natural es la de extremo. Federico Girotti, único centrodelantero clásico, sigue relegado: estuvo en el banco contra San Martín y no entró. Nahuel Bustos, en tanto, tuvo minutos en el complemento, aunque arrastra una larga sequía de goles.
Si Depietri regresa a la banda izquierda, uno de los que podría dejar el equipo es el brasileño Rick, lo que abriría la puerta a otra variante ofensiva.
La posible formación de la “T”
Con este panorama, el “11” tentativo de Talleres sería: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Gómez o Mosqueira y Juan Camilo Portilla; Botta o Alastra, Reynoso o Sequeira y Rick; Depietri o Girotti.
Habrá que esperar también la recuperación del colombiano Luis Miguel Angulo, que se perdió el último partido por una sobrecarga muscular. Su inclusión en la lista de viajeros se confirmará recién mañana por la noche.
Atlético intentará aprovechar la presión que pesa sobre Talleres para quedarse con los tres puntos en el José Fierro y escalar posiciones en la Zona B. Para la “T”, en cambio, será otra final en su carrera desesperada por mantenerse en Primera. Dos necesidades distintas, un mismo objetivo: ganar.