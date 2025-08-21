¿Qué cambios realizará Tevez para enfrentar a Atlético Tucumán?

Atlético volverá a presentarse en el estadio José Fierro este sábado, desde las 20, cuando reciba a Talleres de Córdoba por la sexta fecha del Clausura de la Liga Profesional. El “Decano”, que viene de igualar en Junín frente a Sarmiento, buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos que lo afiancen en la tabla. El duelo tendrá un condimento especial: del otro lado estará una “T” urgida, que llega a Tucumán a con la obligación de ganar para escapar de la zona de descenso.