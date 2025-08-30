¿Los cambios de club benefician o perjudican a la Selección rumbo al Mundial 2026?

Los pilares de la Selección que bajaron el nivel de competencia

Rodrigo De Paul sorprendió al dejar el Atlético de Madrid para sumarse al Inter Miami, donde se reencontró con Messi. Desde lo competitivo, la MLS está lejos de las grandes ligas europeas, pero su rol en la Selección lo tiene casi asegurado en la lista. Algo parecido sucede con Leandro Paredes: regresó a Boca tras su paso por la Roma. Volvió a un contexto cargado de presión y exigencia, aunque sin el roce internacional de la élite. En ambos casos, son jugadores de confianza para Scaloni, aunque la menor competitividad genera debate.