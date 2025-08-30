¿Los cambios de club benefician o perjudican a la Selección rumbo al Mundial 2026?

La Selección se encuentra en plena etapa de preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con Lionel Scaloni al mando y la figura de Lionel Messi acercándose a su despedida definitiva, cada decisión de los futbolistas empieza a leerse en clave mundialista. En ese marco, el último mercado de pases dejó un dato llamativo: nueve jugadores de la prelista de 31 futbolistas cambiaron de club. Un número significativo que abre el gran interrogante: ¿estas transferencias benefician o perjudican al equipo campeón del mundo?
Los pilares de la Selección que bajaron el nivel de competencia
Rodrigo De Paul sorprendió al dejar el Atlético de Madrid para sumarse al Inter Miami, donde se reencontró con Messi. Desde lo competitivo, la MLS está lejos de las grandes ligas europeas, pero su rol en la Selección lo tiene casi asegurado en la lista. Algo parecido sucede con Leandro Paredes: regresó a Boca tras su paso por la Roma. Volvió a un contexto cargado de presión y exigencia, aunque sin el roce internacional de la élite. En ambos casos, son jugadores de confianza para Scaloni, aunque la menor competitividad genera debate.
Más delicado es lo de Ángel Correa, quien dejó el Atlético de Madrid para jugar en Tigres de México. A diferencia de De Paul y Paredes, Correa nunca fue un titular indiscutido en la Selección, por lo que su salida de Europa podría costarle caro.
Los futbolistas de la Selección que dieron un salto de calidad
En contrapartida, hubo futbolistas que aprovecharon el mercado para crecer. Franco Mastantuono, fichado por el Real Madrid, aparece como el gran ganador: a los 17 años ya es ponderado por Xabi Alonso y promete minutos en un club candidato a todo.
Thiago Almada también confirmó su progresión: pasó del Lyon al Atlético de Madrid por 28 millones de euros, y se consolidó como alternativa en la Selección, incluso ocupando el lugar de Messi con goles decisivos. Facundo Medina dio otro paso firme al ser transferido al Olympique Marsella, donde disputará la Champions League bajo la dirección de Roberto De Zerbi.
Las dudas y el punto intermedio
El arquero Walter Benítez parece ser uno de los perjudicados: dejó de ser titular indiscutido en PSV para transformarse en suplente en el Crystal Palace, perdiendo la vitrina europea. Valentín Carboni, cedido al Genoa, y Claudio “Diablito” Echeverri, que buscará minutos en Bayer Leverkusen, son apuestas a futuro. Ambos necesitan continuidad para sostener la confianza de Scaloni y no quedar relegados en la competencia interna.
En octubre, Argentina enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en la fecha FIFA, un banco de pruebas para observar cómo se adaptan los jugadores en sus nuevos entornos.
Beneficio o perjuicio: la incógnita central
La respuesta todavía es ambigua. Algunos futbolistas dieron un salto de calidad que refuerza a la Selección; otros bajaron el nivel de exigencia y se exponen a perder terreno. Scaloni, fiel a su estilo, pondrá el foco en el rendimiento más que en el escudo que defiendan.
Lo único cierto es que cada movimiento cuenta. Y de la mano de estas decisiones se empieza a escribir quiénes estarán -y quiénes no- en el sueño de defender la corona mundial en 2026.