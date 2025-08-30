Jaldo encabezó un acto en El Cadillal y llamó a la unidad del peronismo rumbo a octubre

El encuentro reunió a ex delegados comunales, ex legisladores y dirigentes de toda la provincia. Entre los asistentes estuvieron el senador y presidente del PJ, Juan Manzur; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; y candidatos del frente oficialista como Gladys Medina, Javier Noguera, Elia de Mansilla y el ministro del Interior, Darío Monteros. También participaron legisladores como Alejandra Cejas, Roberto Moreno, Carlos Francisco Gómez, Patricia Lizárraga, Maia Martínez, Roque Argañaraz, Nancy Bulacio, Leopoldo Rodríguez, Paula Galván, Tomás Cobos, Adriana Najar y Carlos Gallia, además del delegado comunal de El Cadillal, Dante Delgado.