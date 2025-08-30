Shows, artesanos y gastronomía: qué hacer en San Pedro, San Javier, El Cadillal y Tafí Viejo

Como cada fin de semana, la provincia se llena de actividades espectaculares y atrapantes para todo público. Quienes busquen shows, presentaciones y diversión para salir de la rutina, tienen en este cronograma decenas de opciones aseguradas para entretenerse. Las municipalidades y comunas de Tucumán esperan este sábado y domingo a los visitantes.
En primer lugar, quienes elijan quedarse en la capital tucumana tendrán a su disposición las ferias municipales que se realizan cada fin de semana en los espacios verdes de San Miguel de Tucumán. Desde las 17 y las 18, el parque Avellaneda, el parque 9 de Julio y el parque El Provincial se llenarán de stands de artesanías y gastronómicos para recibir a los vecinos.
También se celebrará el cierre del Mes de las Infancias en el pasaje Montevideo 1623, sede de la Asociación Civil Mujeres Capaces y del merendero Sembrando Esperanza. Se presentará el show infantil “Al ritmo del payaso” con entrada libre y gratuita.
Fin de semana de actividades: El Cadillal, San Pedro de Colalao y San Javier
El Cadillal
- De 11 a 19 estarán abiertas las puertas del Museo Arqueológico El Cadillal
- De 12 a 20 los Lagoferiantes estarán a la vera de la ruta, a 500 metros de la rotonda de ingreso
San Javier
- A las 19.30 y a las 20 se expondrá el espectáculo Cristo Resplandeciente en el Cristo Bendicente de San Javier
San Pedro de Colalao
- A las 19.30 y a las 20 se expondrá el Mapping: Aparición de la Madre de Dios en la gruta a la virgen de Lourdes
Actividades en Tafí Viejo para el fin de semana
Sábado
- A las 16.30 la Hostería Atahualpa Yupanqui celebrará el ciclo Honrar la tierra y cuidar la vida
- A las 18.30 en el Mercado Municipal se presentará un show de magia para los más chicos
- A las 17 en el Paseo Gastronómico se llevará a cabo la previa del Festival del Limón
Domingo
- A las 12 el Mercado Municipal será sede de un show de música que también tendrá puestos gastronómicos
- A las 16 habrá un city tour que partirá desde el Ente de Turismo
- Desde las 16 hasta las 21 la Feria de artesanos y emprendedores se apostará en la calle San Martín al 100
- A las 17 en el Paseo Gastronómico se llevará a cabo la previa del Festival del Limón