Siete días de desintoxicación: menú semanal détox para limpiar tu organismo de impurezas

Si alguna vez sentiste un exceso con las comidas, es probable que tu organismo lo haya percibido incluso antes. Las comidas grasosas, muy condimentadas o ricas en conservantes, así como las bebidas muy azucaradas o con alcohol pueden ir dejando restos poco beneficiosos para tu organismo. Por eso, este menú detox de siete días te puede ayudar a recuperar de a poco tu salud.
El primer paso y la situación ideal sería consultar con tu médico o nutricionista de cabecera para saber si este menú se adapta a tus necesidades. La recomendación se vuelve doblemente importante si parecés alguna enfermedad que pueda deteriorar tu salud con el consumo de alguna de estas comidas. Ante todo, asegurate de que nada de lo que vayas a comer te perjudique.
Las dietas detox son muy buenas para perder peso, pero sobre todo para eliminar toxinas y desinflamar el abdomen. Invitan a tener un consumo natural y saludable y evitar los alimentos ultraprocesados, el sodio y las grasas saturadas que contribuyen a la acumulación de líquidos.
Menú semanal detox para limpiar tu cuerpo
Lunes
Desayuno: batido de espinacas, pepino, ananá y semillas de chía. Una tostada de pan integral con palta. Un té verde sin azúcar
Almuerzo: ensalada de quinoa con zanahoria rallada, palta, garbanzos y aceite de oliva
Merienda: yogur natural sin azúcar con semillas de lino
Cena: sopa de calabaza con pollo desmenuzado y espárragos a la plancha
Martes
Desayuno: avena cocida con leche de almendras y trozos de manzana y canela
Almuerzo: pechuga de pollo a la plancha con una guarnición de brócoli al vapor y una ensalada de espinacas, tomate cherry y pepinos
Merienda: smoothie de frutas con banana, frutillas y leche vegetal
Cena: filete de pescado blanco con ensalada de rúcula, palta y aderezo de limón
Miércoles
Desayuno: batido de pepino, manzana verde y jengibre con una tostada integral con queso sin grasa
Almuerzo: crema de calabaza con ensalada de pimientos asados, cebolla y atún natural
Merienda: yogur natural con rodajas de kiwi y semillas de chía
Cena: ensalada de lentejas, zanahorias, espinacas y palta
Jueves
Desayuno: tostada integral con palta y huevo poché con un té verde
Almuerzo: salmón al horno con espárragos y una ensalada de hojas verdes, pepino y rabianitos
Merienda: puñado de nueces con un batido de sandía con menta
Cena: caldo de verduras con pechuga de pollo, calabaza y zanahoria
Viernes
Desayuno: batido de frutillas, avena, leche de almendras y semillas de lino
Almuerzo: ensalada de espinacas con pollo, nueces, manzana verde y limón
Merienda: yogur natural con manzanas y semillas de girasol
Cena: salteado de verduras de brócoli, champiñones y pimiento con queso crema sin grasa
Sábado
Desayuno: pan integral tostado con humus y rodajas de pepino con un té verde
Almuerzo: pechuga de pollo al limón con ensalada de quinoa y calabaza
Merienda: puñado de arándanos con semillas de girasol y un té de jengibre
Cena: ensalada de garbanzos con palta, cebolla asada, pimientos y tomate
Domingo
Desayuno: tostada integral con palta y tomate con un licuado de piña y leche de coco
Almuerzo: pescado a la plancha con guarnición de espárragos y ensalada de rúcula, queso sin grasa y zanahoria
Merienda: yogur natural con semillas de chía y rodajas de banana
Cena: crema de calabaza y copos de avena con trozos de pollo asado