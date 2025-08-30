Siete días de desintoxicación: menú semanal détox para limpiar tu organismo de impurezas

El primer paso y la situación ideal sería consultar con tu médico o nutricionista de cabecera para saber si este menú se adapta a tus necesidades. La recomendación se vuelve doblemente importante si parecés alguna enfermedad que pueda deteriorar tu salud con el consumo de alguna de estas comidas. Ante todo, asegurate de que nada de lo que vayas a comer te perjudique.