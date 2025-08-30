Secciones
Siete días de desintoxicación: menú semanal détox para limpiar tu organismo de impurezas

Siete desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para eliminar restos de comidas poco saludables.

Además de las comidas detox, la hidratación es fundamental durante los días en que queremos eliminar grasas y toxinas del cuerpo. Además de las comidas detox, la hidratación es fundamental durante los días en que queremos eliminar grasas y toxinas del cuerpo.
Hace 10 Min

Si alguna vez sentiste un exceso con las comidas, es probable que tu organismo lo haya percibido incluso antes. Las comidas grasosas, muy condimentadas o ricas en conservantes, así como las bebidas muy azucaradas o con alcohol pueden ir dejando restos poco beneficiosos para tu organismo. Por eso, este menú detox de siete días te puede ayudar a recuperar de a poco tu salud.

El primer paso y la situación ideal sería consultar con tu médico o nutricionista de cabecera para saber si este menú se adapta a tus necesidades. La recomendación se vuelve doblemente importante si parecés alguna enfermedad que pueda deteriorar tu salud con el consumo de alguna de estas comidas. Ante todo, asegurate de que nada de lo que vayas a comer te perjudique.

Las dietas detox son muy buenas para perder peso, pero sobre todo para eliminar toxinas y desinflamar el abdomen. Invitan a tener un consumo natural y saludable y evitar los alimentos ultraprocesados, el sodio y las grasas saturadas que contribuyen a la acumulación de líquidos.

Menú semanal detox para limpiar tu cuerpo

Lunes

Desayuno: batido de espinacas, pepino, ananá y semillas de chía. Una tostada de pan integral con palta. Un té verde sin azúcar

Almuerzo: ensalada de quinoa con zanahoria rallada, palta, garbanzos y aceite de oliva

Merienda: yogur natural sin azúcar con semillas de lino

Cena: sopa de calabaza con pollo desmenuzado y espárragos a la plancha

Martes

Desayuno: avena cocida con leche de almendras y trozos de manzana y canela

Almuerzo: pechuga de pollo a la plancha con una guarnición de brócoli al vapor y una ensalada de espinacas, tomate cherry y pepinos

Merienda: smoothie de frutas con banana, frutillas y leche vegetal

Cena: filete de pescado blanco con ensalada de rúcula, palta y aderezo de limón

Miércoles

Desayuno: batido de pepino, manzana verde y jengibre con una tostada integral con queso sin grasa

Almuerzo: crema de calabaza con ensalada de pimientos asados, cebolla y atún natural

Merienda: yogur natural con rodajas de kiwi y semillas de chía

Cena: ensalada de lentejas, zanahorias, espinacas y palta

Jueves

Desayuno: tostada integral con palta y huevo poché con un té verde

Almuerzo: salmón al horno con espárragos y una ensalada de hojas verdes, pepino y rabianitos

Merienda: puñado de nueces con un batido de sandía con menta

Cena: caldo de verduras con pechuga de pollo, calabaza y zanahoria

Viernes

Desayuno: batido de frutillas, avena, leche de almendras y semillas de lino

Almuerzo: ensalada de espinacas con pollo, nueces, manzana verde y limón

Merienda: yogur natural con manzanas y semillas de girasol

Cena: salteado de verduras de brócoli, champiñones y pimiento con queso crema sin grasa

Sábado

Desayuno: pan integral tostado con humus y rodajas de pepino con un té verde

Almuerzo: pechuga de pollo al limón con ensalada de quinoa y calabaza

Merienda: puñado de arándanos con semillas de girasol y un té de jengibre

Cena: ensalada de garbanzos con palta, cebolla asada, pimientos y tomate

Domingo

Desayuno: tostada integral con palta y tomate con un licuado de piña y leche de coco

Almuerzo: pescado a la plancha con guarnición de espárragos y ensalada de rúcula, queso sin grasa y zanahoria

Merienda: yogur natural con semillas de chía y rodajas de banana

Cena: crema de calabaza y copos de avena con trozos de pollo asado

