Del “¡otra vez sopa!” de la gente, al tiempo de recambio que le aguarda a Milei

Para entender el grado de confusión que hay en los mercados con todo esta maraña que se refleja en los precios, hay que sumarle al aspecto político el festival de gasto que propone el Congreso, más las decisiones del ministerio de Economía y el BCRA tomadas en el campo financiero con regulaciones que los bancos resisten y que inducen a una alocada suba de tasas dispuesta para que no se escape el dólar y para que eso no se traslade a los precios, junto a las consecuencias económicas de esa estrategia que se estima van a generar un parate productivo y un menor nivel de empleo. Ese sinsabor aún se amplió más con el terremoto que produjo el caso de la droguería que ha venido a llenar el cartón con una palabra maldita: coimas.