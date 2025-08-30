McLaren copó la primera fila: Piastri logró la pole y Norris quedó segundo en la clasificación del GP de Países Bajos

Por su parte, Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2. El argentino de Alpine cerró la Q1 con un registro de 1m10s104, que lo dejó en la 16° posición, apenas 67 milésimas por detrás del corte que estableció Gabriel Bortoleto (Sauber). El pilarense había mostrado una leve mejoría respecto a la última práctica, pero no le alcanzó para entrar entre los 15 mejores. Su compañero, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Q2 y partirá 14°.