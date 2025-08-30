McLaren copó la primera fila: Piastri logró la pole y Norris quedó segundo en la clasificación del GP de Países Bajos

Oscar Piastri dominó la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 y se adueñó de la pole position en el circuito de Zandvoort. El australiano de McLaren se impuso en un mano a mano muy ajustado frente a su compañero de equipo, Lando Norris, mientras que el ídolo local Max Verstappen completó el podio de la qualy.
En la última tanda, Piastri marcó un tiempo de 1m08s662 que le permitió asegurarse el primer lugar, apenas 12 milésimas por delante de Norris. Verstappen finalizó tercero a poco más de dos décimas y largará desde la segunda fila. La sorpresa del día la dio el francés Isack Hadjar, que con su Racing Bulls se metió cuarto, por delante de George Russell (Mercedes). Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) completaron el top 10.
La jornada volvió a mostrar la superioridad de McLaren, que ya había liderado las prácticas libres. Norris incluso llegó a quedarse con la Q2 tras marcar récord de circuito con 1m08s874, aunque en la definición fue Piastri quien sacó lo mejor de su auto para recuperar el liderazgo.
Por su parte, Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2. El argentino de Alpine cerró la Q1 con un registro de 1m10s104, que lo dejó en la 16° posición, apenas 67 milésimas por detrás del corte que estableció Gabriel Bortoleto (Sauber). El pilarense había mostrado una leve mejoría respecto a la última práctica, pero no le alcanzó para entrar entre los 15 mejores. Su compañero, Pierre Gasly, quedó eliminado en la Q2 y partirá 14°.
Entre los que no pudieron superar la primera tanda se sumaron Nico Hülkenberg (Sauber), Esteban Ocon, Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin), este último sin tiempo tras un despiste y golpe temprano.
El Gran Premio de Países Bajos se correrá este domingo desde las 10, con McLaren copando la primera fila y con Colapinto obligado a remontar desde el fondo para intentar sumar puntos en Zandvoort.