“Tendríamos que haber pasado”: el descargo de Franco Colapinto tras quedar 16° en el GP de Países Bajos

Tras la sesión, el pilarense expresó su bronca por lo ocurrido en el circuito de Zandvoort. “Hicimos unos cambios malos en la práctica 3. En la qualy lo revertimos y el auto andaba bien. Me taparon dos autos en el sector 3, Carlos Sainz y Oliver Bearman. Perdí mucha carga por eso, cuando tenés un auto adelante a dos segundos se siente mucho”, explicó.