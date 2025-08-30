Secciones
“Tendríamos que haber pasado”: el descargo de Franco Colapinto tras quedar 16° en el GP de Países Bajos

El piloto argentino quedó afuera en la primera tanda de la clasificación y responsabilizó al tráfico en pista.

FRUSTRACIÓN. Colapinto cerró su mejor vuelta en Zandvoort, pero no logró superar la Q1 y largará 16° en el GP de Países Bajos. FRUSTRACIÓN. Colapinto cerró su mejor vuelta en Zandvoort, pero no logró superar la Q1 y largará 16° en el GP de Países Bajos. ./X @AlpineF1Team
Hace 16 Min

Franco Colapinto no pudo superar la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos y partirá desde el puesto 16 en la carrera del domingo. Aunque marcó su mejor tiempo del fin de semana (1:10.104), quedó a apenas 67 milésimas del corte para acceder a la Q2, que finalmente se llevó el brasileño Gabriel Bortoleto con su Sauber.

Tras la sesión, el pilarense expresó su bronca por lo ocurrido en el circuito de Zandvoort. “Hicimos unos cambios malos en la práctica 3. En la qualy lo revertimos y el auto andaba bien. Me taparon dos autos en el sector 3, Carlos Sainz y Oliver Bearman. Perdí mucha carga por eso, cuando tenés un auto adelante a dos segundos se siente mucho”, explicó.

Colapinto aseguró que venía para una vuelta competitiva. “Fue una pena porque había hecho un buen primer y segundo sector. En el último perdí mucha carga y eso me costó el pase. Tendríamos que haber estado en Q2”, afirmó.

La sesión estuvo muy ajustada: apenas 0.210 lo separaron de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó octavo, lo que reflejó lo apretada que estuvo la clasificación. Pese a la frustración, Colapinto rescató la mejoría de Alpine en comparación con la práctica matinal, donde había quedado último.

“Estuvo todo muy parejo y cuando pasan estas cosas da bronca, porque por muy poco no pasás. Pero hay que seguir trabajando para mañana”, remarcó.

El argentino cerró la jornada con la confianza de que podrá tener un mejor ritmo en la carrera. “El auto funcionó mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado, porque había potencial. Para mañana creo que el ritmo es bueno”, agregó.

La pole position quedó en manos de Oscar Piastri, con 1:08.662, escoltado por su compañero en McLaren, Lando Norris, y el campeón mundial Max Verstappen, ídolo local.

Temas McLarenFórmula 1Max VerstappenPaíses BajosRed BullPierre GaslyLando NorrisOscar Piastri
