Oscar Piastri se quedó con la clasificación del GP de Países Bajos y Franco Colapinto terminó 16° en la Q1

Así se largará en Zandvoort
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ
Pole para Oscar Piastri
Implacable, marcó 1:08.662 y se quedó con el primer lugar de la clasificación. Lo acompañarán Norris y Verstappen.
Con McLaren al frente, arranca la Q3
HERE WE GO #McLaren | #DutchGP pic.twitter.com/6bYVxrxGiO— McLaren (@McLarenF1) August 30, 2025
Grilla provisoria antes de la Q3
Q2 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
McLaren look so strong
Both Racing Bulls into Q3 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/qGOGS9Uk4i
Fin de la Q2: Gasly, afuera
Tampoco avanzaron a la Q3 Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.
ELIMINATED IN Q2— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Antonelli
Tsunoda
Bortoleto
Gasly
Albon#F1 #DutchGP pic.twitter.com/AfHopjBPas
Tráfico insólito
Un zorro se cruzó en la pista y sorprendió a todos en plena clasificación.
Leclerc tells his team he's seen a fox on track— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
He's not wrong! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/GWhdBphqNp
Empieza la Q2
Q2 GREEN LIGHT— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Away we go again... 15 drivers remain#F1 #DutchGP pic.twitter.com/MyUI5hSBRJ
Colapinto, afuera en Q1 por poco
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
Franco isn’t through to Q2. He misses out by a fine margin
Eliminados en Q1
Franco Colapinto
Nico Hulkenberg
Esteban Ocon
Oliver Bearman
Lance Stroll (por el choque)
ELIMINATED IN Q1— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Colapinto
Hulkenberg
Ocon
Bearman
Stroll#F1 #DutchGP pic.twitter.com/GxcACNiLzR
Último intento para Colapinto
A 3 minutos del final, el piloto argentino saldrá a buscar una vuelta rápida para mejorar su posición y avanzar a la Q2.
Lance Stroll, afuera
El piloto de Aston Martin hizo un trompo y se estrelló. Pudo volver a boxes, pero su clasificación terminó.
Oh no! That's Stroll into the barriers at Turn 13— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
He's got going again and heads back to the pits #F1 #DutchGP pic.twitter.com/LOTIzRfRps
Franco Colapinto da sus primeras vueltas
La escudería eligió neumáticos blandos para salir a pista.
GREEN LIGHT— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
Q1 is underway. Let’s get it, Team
Arrancó la clasificación en Países Bajos
Lando Norris dominó las prácticas y apunta a la pole en Países Bajos
El británico consiguió el primer puesto en las tres prácticas libres del fin de semana. Ahora intentará repetir en la clasificación.
FP1:— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
FP2:
FP3:
Quali: ?#F1 #DutchGP pic.twitter.com/NMcWEDkKtr
Franco Colapinto, último
A pesar de intentar sus últimas vueltas con neumáticos blandos, el argentino no logró mejorar y terminó en el fondo de la tabla.
Pierre Gasly, por su parte, finalizó P19.
¡Finalizaron las últimas prácticas libres!
El podio quedó conformado por Lando Norris, que no mejoró su 1m08s972. Lo acompañaron Piastri y Russell.
Momento de tensión
Alonso y Russell, al borde del choque cuando el español intentó entrar a boxes.
Whoa, that was so close!— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Alonso and Russell almost come together #F1 #DutchGP pic.twitter.com/krqHfE2yn8
Colapinto en boxes
Mientras tanto, Gasly sale a pista para probar con neumáticos blandos.
FP3 - 50/60 MINS— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
Pierre’s on his out lap on the Soft tyre - the last preparation before Quali.
Franco is making some changes before heading back out too.
Récord de vuelta en Países Bajos
Lando Norris salta a la cima con un tiempo de 1m08s972.
Norris on the soft tyres punches in a 1m 08.972s— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
That's seriously quick #F1 #DutchGP pic.twitter.com/XIGz5KgEob
Últimos 20 minutos
Oscar Piastri lidera la práctica, seguido por su compañero Lando Norris. George Russell completa el podio provisional a bordo de Mercedes Benz.
Recta final de la práctica
Franco Colapinto no logra encontrar ritmo y cae al último lugar en la tanda.
Golpe de realidad
Con neumáticos duros y todos los pilotos girando, Gasly y Colapinto descendieron a los últimos puestos de la tabla de tiempos.
FP3 - 28/60 MINS— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
The team is making good progress, ticking things off the run plan
Current positions, both on Hards
COL - P18
GAS - P19 pic.twitter.com/6oneMZoFZE
Vista aérea
La icónica curva Tarzán, captada desde un dron en Zandvoort.
Tarzan (Turn 1) from drone cam #F1 #DutchGP pic.twitter.com/p1YjLzJxNF— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
20 minutos de acción en Países Bajos
Solo seis pilotos giran en la pista, pero los dos Alpine ya marcaron tiempos. Colapinto P4, Gasly P6.
Sale Colapinto a la pista
¡Comienzan las prácticas!
Si bien ningún piloto salió aún por el exceso de agua en la pista, el reloj ya empezó a correr.
One final hour of practice before Quali pic.twitter.com/IS6vN0Enrc— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
Huellas de la tormenta
Así amaneció la pista en Países Bajos tras la lluvia nocturna.
We had lots of rain overnight so it's all hands to the pump with the squeegees and blowers in the pit lane#F1 #DutchGP pic.twitter.com/lzLlsFm3Ek— Formula 1 (@F1) August 30, 2025