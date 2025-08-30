Secciones
En Vivo Deportes

Oscar Piastri se quedó con la clasificación del GP de Países Bajos y Franco Colapinto terminó 16° en la Q1

DOMINIO NARANJA. McLaren copó la primera fila en Zandvoort, con Piastri en la pole y Norris como escolta. DOMINIO NARANJA. McLaren copó la primera fila en Zandvoort, con Piastri en la pole y Norris como escolta. ./X @McLarenF1

El piloto de McLaren marcó un tiempo de 1:08.662 y largará primero en Zandvoort, escoltado por Lando Norris y Max Verstappen. Colapinto no logró superar la Q1 y partirá desde el 16° lugar.

Hace 33 Min
11:10 hs

Así se largará en Zandvoort

11:02 hs

Pole para Oscar Piastri

Implacable, marcó 1:08.662 y se quedó con el primer lugar de la clasificación. Lo acompañarán Norris y Verstappen.

10:51 hs

Con McLaren al frente, arranca la Q3

10:48 hs

Grilla provisoria antes de la Q3

10:44 hs

Fin de la Q2: Gasly, afuera

Tampoco avanzaron a la Q3 Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.

10:34 hs

Tráfico insólito

Un zorro se cruzó en la pista y sorprendió a todos en plena clasificación.

10:28 hs

Empieza la Q2

10:25 hs

Colapinto, afuera en Q1 por poco

10:24 hs

Eliminados en Q1

Franco Colapinto 

Nico Hulkenberg 

Esteban Ocon 

Oliver Bearman  

Lance Stroll (por el choque)

10:15 hs

Último intento para Colapinto

A 3 minutos del final, el piloto argentino saldrá a buscar una vuelta rápida para mejorar su posición y avanzar a la Q2.

10:09 hs

Lance Stroll, afuera

El piloto de Aston Martin hizo un trompo y se estrelló. Pudo volver a boxes, pero su clasificación terminó.

10:05 hs

Franco Colapinto da sus primeras vueltas

La escudería eligió neumáticos blandos para salir a pista.

10:01 hs

Arrancó la clasificación en Países Bajos

09:43 hs

Lando Norris dominó las prácticas y apunta a la pole en Países Bajos

El británico consiguió el primer puesto en las tres prácticas libres del fin de semana. Ahora intentará repetir en la clasificación.

07:32 hs

Franco Colapinto, último

A pesar de intentar sus últimas vueltas con neumáticos blandos, el argentino no logró mejorar y terminó en el fondo de la tabla.

Pierre Gasly, por su parte, finalizó P19.

07:30 hs

¡Finalizaron las últimas prácticas libres!

El podio quedó conformado por Lando Norris, que no mejoró su 1m08s972. Lo acompañaron Piastri y Russell.

07:27 hs

Momento de tensión

Alonso y Russell, al borde del choque cuando el español intentó entrar a boxes.

07:23 hs

Colapinto en boxes

Mientras tanto, Gasly sale a pista para probar con neumáticos blandos.

07:20 hs

Récord de vuelta en Países Bajos

Lando Norris salta a la cima con un tiempo de 1m08s972.

07:13 hs

Últimos 20 minutos

Oscar Piastri lidera la práctica, seguido por su compañero Lando Norris. George Russell completa el podio provisional a bordo de Mercedes Benz.

07:10 hs

Recta final de la práctica

Franco Colapinto no logra encontrar ritmo y cae al último lugar en la tanda.

07:01 hs

Golpe de realidad

Con neumáticos duros y todos los pilotos girando, Gasly y Colapinto descendieron a los últimos puestos de la tabla de tiempos.

06:58 hs

Vista aérea

La icónica curva Tarzán, captada desde un dron en Zandvoort.

06:50 hs

20 minutos de acción en Países Bajos

Solo seis pilotos giran en la pista, pero los dos Alpine ya marcaron tiempos. Colapinto P4, Gasly P6.

06:38 hs

Sale Colapinto a la pista

06:33 hs

¡Comienzan las prácticas!

Si bien ningún piloto salió aún por el exceso de agua en la pista, el reloj ya empezó a correr.

06:30 hs

Huellas de la tormenta

Así amaneció la pista en Países Bajos tras la lluvia nocturna.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto quiere sostener la buena racha con la que cerró la segunda práctica libre del viernes, donde terminó en el noveno puesto. 

Aunque todavía no sumó puntos en la temporada (acumula ocho carreras sin puntuar con Alpine), el oriundo de Pilar busca mejorar su rendimiento a bordo del monoplaza este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

Temas Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFernando AlonsoFórmula 1Max VerstappenPaíses Bajos
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Escenario económico en la Argentina: apretón monetario para bajar el tipo de cambio

Escenario económico en la Argentina: apretón monetario para bajar el tipo de cambio

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Las 5 claves de la semana: fracasos, denuncias y violencia se cuelan en la campaña

Las 5 claves de la semana: fracasos, denuncias y violencia se cuelan en la campaña

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Comentarios