Elías de Pérez le pidió al ministro Abad que "explique para qué necesita que el dinero recaudado esté en el limbo por 20 días hábiles"

"El superministro Daniel Abad miente alevosamente al desconocer públicamente los términos de la modificaciones incorporadas a la ley de administración financiera", sostuvo la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, para agregar que "no puede desconocer el plazo de 20 días hábiles para ingresar el dinero percibido por los entes recaudadores, que él determine, un plazo que él mismo diseñó en el proyecto que envió a la Legislatura".
En ese sentido, la parlamentaria le pidió que "no quiera hacernos pasar por mentirosos. Mejor sea honesto con la ciudadanía y explique para qué necesita que el dinero recaudado esté en el limbo por 20 días hábiles".
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"
El proyecto de ley que modifica el Artículo 33 de la Ley N° 6.970 establece que, excepcionalmente, el Poder Ejecutivo podrá autorizar ingresos al tesoro en plazos superiores a los fijados, pero "no mayores a siete días hábiles". Elías de Pérez rechazó la nueva normativa que permite a los entes recaudadores ingresar los fondos al Tesoro provincial hasta 20 días hábiles después de su percepción. A su criterio, la extensión de este plazo es injustificada y podría permitir al Gobierno incurrir en prácticas de especulación financiera, conocidas coloquialmente como "bicicleta financiera".
Al respecto, el titular de Economía había dicho el viernes que el Poder Ejecutivo no necesita montarse en “bicicletas financieras”. Sobre el uso de tarjetas de crédito, Abad sostuvo que Elías de Pérez considera "falso" que la modificación sea necesaria para modernizar el sistema y que el dinero debería ingresarse de inmediato si se paga así.
“El proyecto, en cambio, justifica la reforma por la necesidad de adecuar los procedimientos de recaudación de impuestos a las nuevas tecnologías y modalidades de pagos del mercado”, expresó. Además, señaló que la norma especifica que permitirá el pago de impuestos patrimoniales con tarjetas de crédito. Asimismo, acotó, aclara que para estos pagos se tendrá en cuenta la "normativa nacional, respecto al plazo máximo, para la liquidación de este tipo de operaciones", lo que implica que el ingreso no es necesariamente instantáneo debido a los tiempos de liquidación de las tarjetas.
“En definitiva, la principal objeción de la legisladora sobre un plazo de 20 días hábiles no se alinea con el texto del proyecto de ley provisto, que fija un máximo excepcional de siete días hábiles”, finalizó el ministro de Economía.