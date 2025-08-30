Elías de Pérez le pidió al ministro Abad que "explique para qué necesita que el dinero recaudado esté en el limbo por 20 días hábiles"

“El proyecto, en cambio, justifica la reforma por la necesidad de adecuar los procedimientos de recaudación de impuestos a las nuevas tecnologías y modalidades de pagos del mercado”, expresó. Además, señaló que la norma especifica que permitirá el pago de impuestos patrimoniales con tarjetas de crédito. Asimismo, acotó, aclara que para estos pagos se tendrá en cuenta la "normativa nacional, respecto al plazo máximo, para la liquidación de este tipo de operaciones", lo que implica que el ingreso no es necesariamente instantáneo debido a los tiempos de liquidación de las tarjetas.