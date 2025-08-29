Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"
El ministro de Economía refutó las declaraciones de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Silvia Elías de Pérez
Daniel Abad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elías de Pérez: “La nueva ley de administración oficializa la bicicleta financiera”
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"
Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
Más Noticias
Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?
El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar
Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?
El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más