En pleno show, Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez

En medio de su gira por Perú, el referente del trap argentino compartió la inesperada noticia.

Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez. Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez.
Hace 1 Hs

Quienes asistieron al concierto de Perú en el regreso de Paulo Londra a los grandes escenarios fueron los primeros en enterarse de que el cantante cordobés será papá por tercera vez. En pareja con Martina Quetglas, con quien se comprometió en junio de este año, y en el regreso tras años de distancia de la música, el referente del "trap argentino" compartió la noticia íntima y conmovedora con su público.

Pualo Londra está esperando a su tercera hija y lo anunció públicamente en uno de sus conciertos. “Perú, voy a tener otra nena”, dijo en su aviso acompañado por Martina, lo que pronto disparó los gritos de todos los presentes. Luego la noticia se trasladó a las redes sociales, donde ambos dedicaron posteos a este gran momento.

Dos meses después de la propuesta que el intérprete cordobés le hizo a Quetglas en un viaje por España, Londra reveló que están esperando su primer bebé en común. El cantante ya tiene dos hijas de su relación con Rocío Moreno, Isabella Naomí y Francesca.

El anuncio de Paulo Londra en redes sociales

 "Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo. Voy por el clan Londra. Solo princess Martu amo musho sho", expresó el cantante en su Instagram luego de haberse presentado en Perú. La respuesta de la joven no tardó en llegar en los cometarios: ”Los amooooo! Cuánto amorrrrr va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores, y me preguntan “ya está el bebé?” jajaj", publicó.

A través de los posteos, el cantante y su novia compartieron imágenes con un fondo totalmente violeta, capturando el instante en que anunciaron que esperan su primera hija en común.

En otra de las imágenes del posteo se puede ver un collage de cuatro fotos: dos de ellas los muestran cuando eran pequeños, y las otras dos reflejan la cercanía que siempre los unió durante la adolescencia hasta la adultez ya que se conocieron mientras cursaban la escuela en Córdoba.

Por su parte, la actual pareja de Londra compartió la publicación en sus historias con un emotivo mensaje, dejando ver la ilusión que le genera saber que será mamá junto a Paulo. “Se viene mi amor más grande. No te imaginas el amor que te espera”, expresó la futura madre.

