En pleno show, Paulo Londra anunció que será papá por tercera vez

Quienes asistieron al concierto de Perú en el regreso de Paulo Londra a los grandes escenarios fueron los primeros en enterarse de que el cantante cordobés será papá por tercera vez. En pareja con Martina Quetglas, con quien se comprometió en junio de este año, y en el regreso tras años de distancia de la música, el referente del "trap argentino" compartió la noticia íntima y conmovedora con su público.