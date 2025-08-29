Secciones
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

Rige una alerta por fuertes ráfagas de vientos
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h en tres provincias para este viernes 29 de agosto. La misma indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por otro lado, el sitio especializado en clima Meteored remarcó que para el último fin de semana se esperan lluvias puntuales en algunas zonas del país. El foco principal de las precipitaciones se ubicará durante el sábado sobre la región de Cuyo y Córdoba con acumulados que podrían superar los 100 mm en sectores del centro-oeste del país.

El domingo, el sistema avanzará hacia el este, con lluvias importantes en Santa Fe, Entre Ríos y, en menor medida, en Buenos Aires y La Pampa. Allí, los registros estimados rondarían entre 40 mm y 50 mm, aunque no se descarta que en forma puntual puedan alcanzarse valores superiores.

Alerta amarilla por vientos: cuáles son las zonas afectadas

Salta, Catamarca y La Rioja están en alerta por vientos. El área cordillerana será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Habrá un cambio brusco de temperaturas

Junto con las lluvias llegará un cambio en las condiciones térmicas. Tras el paso del sistema, el viento rotará al sur, favoreciendo un descenso de temperaturas que se hará sentir en el comienzo de septiembre.

El enfriamiento no alcanzaría para generar heladas en la franja central, pero sí marcará un contraste notable respecto a los días previos, que estuvieron dominados por un ambiente primaveral. El inicio del nuevo mes se presentará así con características más invernales en los primeros días, para luego recuperarse paulatinamente.

