Agenda teatral local: baja “Crujiente de mortadela”
Hace 2 Hs

Esta noche, a las 21 y en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) será la última función de “Crujiente de mortadela”, la propuesta de Pablo Vera y Federico Cerisola (foto) dirigida por César Domínguez, con 2x1 en entradas. “Dos actores irán construyendo un espacio multidimensional en el que aparecerán dos monstruos, dos personajes y ellos mismos en un juego dialéctico permanente”, es la sinopsis de esta creación. Una hora más tarde, en Casa Luján (Saavedra 74), se repondrá “Lo invisible también se vende”, con César Romero, Janet Robles y Luis Villafañe en una obra sobre “criaturas nacidas en la penumbra, fruto de procedimientos heréticos y clandestinos, que portan el sello del crimen”.

Por aparte, con entrada libre y gratuita, a las 20 y en el Museo Casa Padilla (25 de Mayo 36), la Fundación SUMA presentará “Lady Macbeth”, escrita por Etelvino Vázquez y adaptada por Mirta Cuarterón y Sergio Lizárraga sobre el texto clásico de William Shakespeare. Actúan Agustina Robledo, Sebastihan de León, Álvaro Contar y Carlos Juárez.

