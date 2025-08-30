Se reunió en Salta el Consejo Federal Agropecuario Regional NOA 2025

En lo que respecta a sanidad animal, desde el Senasa se informó sobre los últimos casos de reciente aparición en el país de Influenza Aviar se expuso la estrategia y los avances en la vacunación contra la fiebre aftosa en la región y en el país; y se destacó el trabajo en un nuevo plan de sub-zonificación del Programa de garrapata común del bovino, que se hará en consenso con las provincias.