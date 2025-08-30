De enero a junio se importaron 770.000 toneladas de fertilizantes

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que el consumo de fertilizantes se incrementó en 12.500 toneladas en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por la campaña de trigo, que al momento presenta un área sembrada de 6,6 millones de hectáreas, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura (DNA), el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos.