Secciones
EconomíaRural

De enero a junio se importaron 770.000 toneladas de fertilizantes

En el primer semestre, el consumo de estos productos aumentó 12.500 toneladas, respecto de igual período de 2024, impulsado por el trigo.

De enero a junio se importaron 770.000 toneladas de fertilizantes
Hace 4 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que el consumo de fertilizantes se incrementó en 12.500 toneladas en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por la campaña de trigo, que al momento presenta un área sembrada de 6,6 millones de hectáreas, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura (DNA), el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos.

En el mismo sentido, la importación de fertilizantes registró un incremento, ya que a junio de este año se importaron 770.000 toneladas de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y de otros nutrientes y mezclas. Esta cifra representa un aumento del 17,5%, respecto del mismo período del año 2024.

Por su parte, vale mencionar que dentro del conjunto de los fertilizantes fosfatados se encuentra la roca fosfórica, materia prima básica para la elaboración de mezclas a partir de ese nutriente. Varias de esas mezclas se elaboran en el país, como el Súper Fosfato Triple (SPT). Este producto también mostró un incremento del 21,2% respecto al 2024, con 23,3 mil toneladas.

De acuerdo con la información de la DNA, en las últimas semanas se están realizando fertilizaciones en varias delegaciones de la zona triguera, aprovechando las lluvias ocurridas, que otorgan buena humedad. De esta manera, se prevé que el incremento en la demanda de fertilizantes para la cosecha gruesa alcance un 8% hacia el final de 2025.

La Argentina importa fertilizantes principalmente de Marruecos, China, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita y Túnez, en el caso de los fosfatados, y de Nigeria, Argelia, Turkmenistán, Estados Unidos, Egipto y Rusia, en el caso de nitrogenados. La producción nacional aporta fundamentalmente urea por un total aproximado de 1,3 millones de toneladas anuales.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

El dólar cerró la semana en alza: el blue llegó a $1.345 y el oficial marcó su mayor nivel en agosto

El dólar cerró la semana en alza: el "blue" llegó a $1.345 y el oficial marcó su mayor nivel en agosto

Lo más popular
Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre
1

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder
2

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud
3

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes
4

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
5

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios