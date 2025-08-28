Garnacho, fuera del United y a un paso del Chelsea

La falta de continuidad en Inglaterra le costó al atacante quedar afuera de la Selección Argentina. Pese a figurar en las prelistas de Lionel Scaloni, fue descartado en las últimas citaciones y perdió terreno en la lucha por un lugar rumbo al Mundial 2026. Con su inminente mudanza a Chelsea, Garnacho buscará recuperar protagonismo en Europa y volver a estar en la órbita de la “Scaloneta”.