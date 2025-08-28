Garnacho, fuera del United y a un paso del Chelsea

La relación entre Alejandro Garnacho y el entrenador Rubén Amorim quedó completamente rota al cierre de la última temporada en Manchester United, después de fuertes cruces verbales tras la final de la Europa League perdida contra Tottenham. El delantero argentino, marginado del plantel profesional desde entonces, habría presionado a la dirigencia con una frase contundente: “Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar”.
Según confirmó Fabrizio Romano, los “Red Devils” y los “Blues” llegaron a un acuerdo por cerca de 40 millones de libras. Garnacho firmará un contrato de largo plazo y será compañero de Enzo Fernández en Stamford Bridge. Su llegada depende únicamente de que Chelsea concrete la salida de uno de sus delanteros, aunque todo apunta a que el anuncio es inminente.
La falta de continuidad en Inglaterra le costó al atacante quedar afuera de la Selección Argentina. Pese a figurar en las prelistas de Lionel Scaloni, fue descartado en las últimas citaciones y perdió terreno en la lucha por un lugar rumbo al Mundial 2026. Con su inminente mudanza a Chelsea, Garnacho buscará recuperar protagonismo en Europa y volver a estar en la órbita de la “Scaloneta”.