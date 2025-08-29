El DT de la U. de Chile rompió el silencio y reveló el drama que vivió su hijo en la cancha de Independiente

En la conferencia de prensa previa al clásico contra Colo Colo, el técnico argentino rompió el silencio y no pudo ocultar su dolor. “Esa noche la sintetizo con una palabra: locura. Y la locura no tiene explicación racional. Mi hijo estuvo encerrado una hora y media en un palco con hinchas del otro equipo que lo amenazaban. Cuando lo volví a ver, cerca de la una de la mañana, me hizo dos o tres preguntas que no supe responder”, relató.