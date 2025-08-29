Secciones
DeportesFútbol

El DT de la U. de Chile rompió el silencio y reveló el drama que vivió su hijo en la cancha de Independiente

Gustavo Álvarez relató el calvario que vivió su familia durante los incidentes en el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana.

DOLOR. El entrenador de la U de Chile denunció que su hijo de nueve años estuvo encerrado en un palco y fue amenazado por hinchas. DOLOR. El entrenador de la U de Chile denunció que su hijo de nueve años estuvo encerrado en un palco y fue amenazado por hinchas.
Hace 2 Hs

La herida que dejaron los episodios de violencia en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini todavía no cierra. A la espera de la audiencia que Conmebol celebrará el martes en Paraguay, surgió un nuevo testimonio que sacudió a todo el fútbol sudamericano. Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, contó públicamente el drama que sufrió su hijo de nueve años en la noche del 20 de agosto en Avellaneda.

En la conferencia de prensa previa al clásico contra Colo Colo, el técnico argentino rompió el silencio y no pudo ocultar su dolor. “Esa noche la sintetizo con una palabra: locura. Y la locura no tiene explicación racional. Mi hijo estuvo encerrado una hora y media en un palco con hinchas del otro equipo que lo amenazaban. Cuando lo volví a ver, cerca de la una de la mañana, me hizo dos o tres preguntas que no supe responder”, relató.

El impacto fue tan grande que Álvarez explicó que el plantel pidió suspender el partido que debía disputar contra Everton. “Había dos razones: lo emocional, porque fue un trauma muy fuerte, y lo humano, por respeto a nuestros hinchas que todavía estaban desaparecidos. No me parecía que el circo continuara como si nada hubiera pasado”, afirmó.

El DT también envió un mensaje de apoyo a los hinchas de la U que estuvieron en la tribuna aquella noche y a sus familias, que atravesaron horas de angustia e incertidumbre. “Lo que sentí fue un gran desprecio por la vida, por el prójimo. El fútbol es deporte, no un lugar para estas cuestiones. Gracias a Dios no hubo fallecidos, pero fue doloroso y nos obliga a replantearnos muchas cosas”, subrayó.

Álvarez agradeció los gestos de solidaridad recibidos en Chile, incluso de Colo Colo, eterno rival de la U. “La rivalidad deportiva es una cosa, pero el odio infundado entre hinchadas o nacionalidades no tiene sentido. Quiero destacar las palabras de jugadores como Arturo Vidal o Esteban Pavez, y las muestras de empatía de distintos clubes y de la ANFP”, señaló.

Mientras tanto, la suerte deportiva de la serie sigue en suspenso. Tanto Independiente como Universidad de Chile deberán presentarse el martes 2 de septiembre en la sede de la Conmebol en Asunción. Allí se expondrán los descargos de ambos clubes antes de que el tribunal emita una resolución sobre el partido que fue suspendido con ventaja parcial para el equipo chileno.

Temas Buenos AiresSantiago de ChileCopa SudamericanaClub Atlético IndependienteClub Universidad de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
3

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
4

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

El caso de los audios: la empresa israelí Cellebrite no pudo abrir el teléfono de Kovalivker
6

El caso de los audios: la empresa israelí Cellebrite no pudo abrir el teléfono de Kovalivker

Más Noticias
Ascendió con San Martín, cumplió un sueño que tenía desde niño y decidió volver a sus raíces

Ascendió con San Martín, cumplió un sueño que tenía desde niño y decidió volver a sus raíces

Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

Arsenal se hunde y San Martín sueña: el partido que puede marcar el rumbo en la tabla de la zona A

Arsenal se hunde y San Martín sueña: el partido que puede marcar el rumbo en la tabla de la zona A

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios