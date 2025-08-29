Alberdi presentó a los "Bici Vigías", un nuevo equipo de prevención en las calles

Operativo en zonas comerciales

Según se informó, los nuevos agentes estarán equipados con equipos de comunicación conectados al Centro de Monitoreo municipal y serán distribuidos en puntos estratégicos, principalmente en la zona comercial de la ciudad. El refuerzo responde a las demandas planteadas en reuniones recientes entre autoridades locales y comerciantes de Alberdi, preocupados por mejorar la seguridad en ese sector clave de la economía local.