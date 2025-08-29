Alberdi presentó a los "Bici Vigías", un nuevo equipo de prevención en las calles

Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención del delito, la Secretaría de Seguridad de Alberdi presentó este viernes a los “Bici Vigías”, un equipo conformado por diez jóvenes agentes que recorrerán las calles del municipio para intervenir en situaciones de violencia o hechos delictivos.
El lanzamiento se realizó durante los festejos por el natalicio de Juan Bautista Alberdi, en el tradicional desfile del 29 de agosto, que reunió a distintas divisiones de la Policía de Tucumán, agrupaciones sociales, instituciones educativas y autoridades provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Darío Monteros.
La iniciativa se enmarca en la política de seguridad preventiva que impulsa la gestión del intendente Guillermo Norry, con la idea de reforzar la presencia del municipio en la vía pública mediante un despliegue más ágil y de proximidad.
“El cuerpo de Bici GUM representa un nuevo eslabón en la estrategia de cercanía con los ciudadanos. Son agentes entrenados no solo en vigilancia urbana, sino también en rápida respuesta frente a situaciones que puedan alterar la tranquilidad vecinal”, destacó el secretario de Seguridad de Alberdi, Marcelo Moreno.
Operativo en zonas comerciales
Según se informó, los nuevos agentes estarán equipados con equipos de comunicación conectados al Centro de Monitoreo municipal y serán distribuidos en puntos estratégicos, principalmente en la zona comercial de la ciudad. El refuerzo responde a las demandas planteadas en reuniones recientes entre autoridades locales y comerciantes de Alberdi, preocupados por mejorar la seguridad en ese sector clave de la economía local.