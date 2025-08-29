¿Intentaron asesinar al Papa Francisco? Investigan un presunto plan de atentado

La pesquisa llevó a la detención de Hasan Uzun, ciudadano turco de 46 años, arrestado en Holanda y extraditado luego a Italia. Según las cámaras de seguridad, fue él quien dejó la maleta en la estación antes de abordar un tren rumbo a Milán. También se constató que había comprado una tarjeta telefónica con efectivo y destruido la anterior, un movimiento interpretado como un intento de borrar rastros.