Franco Colapinto se luce en Zandvoort: noveno en su mejor viernes con Alpine

Franco Colapinto firmó su mejor actuación en ensayos libres desde que corre para Alpine y terminó noveno en la segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. En un circuito de Zandvoort complicado por el viento y la arena, el argentino logró un resultado alentador para su autoestima, su futuro inmediato y el de la escudería francesa, que viene de un año difícil.
El piloto de Pilar había comenzado el día en el 18º lugar, con un registro de 1m12s276, a 663 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que fue décimo en la primera tanda. El más veloz fue Lando Norris, con 1m10s278, seguido por su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Los tiempos se lograban con neumáticos blandos, los de la banda roja, que también utilizaría Colapinto más tarde.
La segunda sesión fue distinta. Alpine decidió dividir esfuerzos: Gasly se enfocó en pruebas largas con compuestos medios, mientras Colapinto montó blandos y buscó velocidad pura. El argentino clavó 1m10s957 en su vuelta 17, justo antes de una bandera roja que interrumpió la tanda y dejó a Gasly sin oportunidad de mejorar. El noveno puesto alcanzado por Colapinto fue lo mejor para él desde que se incorporó a la escudería francesa.
El contexto del viernes
Norris volvió a dominar, con el mejor tiempo de ambas sesiones y ratificando el poderío de McLaren. Su compañero Piastri fue tercero, a solo 89 milésimas. Entre ellos se coló Fernando Alonso, que sorprendió con su Aston Martin en la segunda posición. George Russell (Mercedes) fue cuarto y Max Verstappen, ídolo local y tres veces campeón, quedó quinto con Red Bull.
“Nos seguimos enfrentando a las mismas dificultades”, admitió Verstappen, que incluso se despistó en la curva Tarzán al final de la primera tanda. “Hemos intentado muchas cosas con el coche, pero no parece haber cambiado mucho”.
Detrás de Lewis Hamilton (6º), Charles Leclerc (8º) y Colapinto (9º), el Top 10 lo cerró Esteban Ocon, mientras Carlos Sainz quedó relegado al 12º puesto.
Empieza a responder
La jornada de Colapinto dejó más que un tiempo. Su telemetría mostró un auto mucho más estable en curvas rápidas, con un chasis que parecía adaptarse mejor a las exigencias de Zandvoort. En los sectores enlazados, el argentino llegó incluso a superar registros de McLaren, aunque todavía perdió demasiado en las curvas lentas.
“Este auto es más raro. De golpe salgo a pista y tengo el doble de agarre, es un poco no entender por qué... Cuando tengo agarre, la vuelta sale más fácil, y el tiempo está ahí”, explicó Colapinto en ESPN, casi en tono de queja, pero enseguida reconoció: “Fue un buen día. Estoy contento con la mejora”.
El director técnico David Sánchez había anticipado que el equipo entendió mejor la estrecha ventana de funcionamiento del monoplaza. Eso se tradujo en un Alpine menos subvirador y con mayor equilibrio a la salida de curvas, sin necesidad de correcciones bruscas al acelerar.
Incidentes y banderas rojas
La jornada también tuvo sobresaltos. El viento racheado y la arena de la playa vecina complicaron a varios pilotos. Kimi Antonelli se despistó y provocó una bandera roja en la primera tanda. Más tarde, Lance Stroll protagonizó un fuerte accidente con su Aston Martin en la curva 3, que interrumpió la práctica durante diez minutos.
El canadiense había sido tercero en la sesión inicial, pero perdió el control y golpeó contra un muro a gran velocidad. Alexander Albon también se salió de pista más tarde y obligó a otra detención.
Incluso el intocable Verstappen sufrió un susto: al ensayar una largada al final de la FP1, siguió de largo en la primera curva del circuito, la famosa Tarzán, uno de los puntos de adelantamiento.
Hoy, los equipos tendrán una última sesión de ensayos libres, prevista a las 11.30 locales (6.30 de Argentina), antes de la clasificación. La carrera se disputará el domingo en el trazado neerlandés, decimoquinta cita de una temporada con 24 Grandes Premios.
El campeonato de pilotos está al rojo vivo: Piastri lidera con apenas nueve puntos de ventaja sobre Norris, que llega lanzado tras ganar tres de las últimas cuatro carreras y buscará defender su título en Zandvoort, donde fue vencedor en 2024.
Para Colapinto, el viernes neerlandés fue un grito de confianza. Después de su debut con Williams el año pasado y de los progresos mostrados en Bélgica y Hungría frente a Gasly, el noveno puesto en Zandvoort confirma que puede estar en la pelea del segundo pelotón. Una señal auspiciosa para Alpine y para un piloto que empieza a reencontrarse con su mejor versión.