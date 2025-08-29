Franco Colapinto se luce en Zandvoort: noveno en su mejor viernes con Alpine

El piloto de Pilar había comenzado el día en el 18º lugar, con un registro de 1m12s276, a 663 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que fue décimo en la primera tanda. El más veloz fue Lando Norris, con 1m10s278, seguido por su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Los tiempos se lograban con neumáticos blandos, los de la banda roja, que también utilizaría Colapinto más tarde.