El director de Williams salió en defensa de Franco Colapinto tras las críticas de Flavio Briatore en la Fórmula 1

Cuando llegó su turno, Vowles no dudó en marcar la diferencia de enfoques. “Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”, explicó. Y para ilustrarlo recordó la primera vez que lo subió a un Fórmula 1, en Silverstone en 2024. “Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje fue: no tiene nada que ver con los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar, porque quizá nunca vuelva a repetirse. Y dio una actuación sobresaliente”, contó.