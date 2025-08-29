El director de Williams salió en defensa de Franco Colapinto tras las críticas de Flavio Briatore en la Fórmula 1

La conferencia de prensa del viernes en Zandvoort abrió un cruce inesperado sobre el presente de Franco Colapinto. Mientras Flavio Briatore cuestionaba si el argentino estaba listo para la Fórmula 1, James Vowles, director de Williams y una de las figuras más respetadas del paddock, salió en su defensa con un mensaje claro: la presión puede arruinar un talento.
El italiano había sido tajante al analizar el rendimiento del pilarense. “No es lo que espero de Colapinto. Quizás no era el momento adecuado para tenerlo en la Fórmula 1”, dijo. Sus palabras resonaron fuerte en el ambiente, justo antes de que el joven argentino se luciera con un noveno puesto en la segunda práctica libre.
Cuando llegó su turno, Vowles no dudó en marcar la diferencia de enfoques. “Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”, explicó. Y para ilustrarlo recordó la primera vez que lo subió a un Fórmula 1, en Silverstone en 2024. “Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje fue: no tiene nada que ver con los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar, porque quizá nunca vuelva a repetirse. Y dio una actuación sobresaliente”, contó.
El británico subrayó que el contexto actual de la Fórmula 1 vuelve todo aún más exigente. “Hoy tres décimas separan a toda la parrilla. Un error mínimo, de una décima, te deja último. Antes podías estar a una décima de tu compañero y nadie se enteraba. Ahora es completamente distinto”, advirtió.
Un vínculo que perdura
La relación entre Colapinto y Vowles excede lo deportivo. El británico fue quien le abrió la puerta grande de la F1 en 2024 y lo respaldó durante nueve carreras con Williams. Los fanáticos argentinos lo bautizaron “Tío James”, apodo que se consolidó cuando se lo vio compartiendo charlas y hasta mates con el piloto de Pilar en los boxes.
Aunque hoy son rivales, Vowles no dejó dudas sobre su mirada: Colapinto tiene talento, pero necesita un entorno que no lo sofoque. Y sus palabras sonaron como un mensaje directo hacia Alpine, la escudería que hoy lo somete a una evaluación carrera a carrera y que todavía no confirmó su alineación para 2026.