Secciones
DeportesMotores

El director de Williams salió en defensa de Franco Colapinto tras las críticas de Flavio Briatore en la Fórmula 1

James Vowles respaldó al argentino y apuntó contra la presión excesiva que sufre en Alpine.

RESPALDO CLAVE. James Vowles defendió a Franco Colapinto en Zandvoort y criticó la presión excesiva que enfrenta el argentino en Alpine. RESPALDO CLAVE. James Vowles defendió a Franco Colapinto en Zandvoort y criticó la presión excesiva que enfrenta el argentino en Alpine.
Hace 2 Hs

La conferencia de prensa del viernes en Zandvoort abrió un cruce inesperado sobre el presente de Franco Colapinto. Mientras Flavio Briatore cuestionaba si el argentino estaba listo para la Fórmula 1, James Vowles, director de Williams y una de las figuras más respetadas del paddock, salió en su defensa con un mensaje claro: la presión puede arruinar un talento.

El italiano había sido tajante al analizar el rendimiento del pilarense. “No es lo que espero de Colapinto. Quizás no era el momento adecuado para tenerlo en la Fórmula 1”, dijo. Sus palabras resonaron fuerte en el ambiente, justo antes de que el joven argentino se luciera con un noveno puesto en la segunda práctica libre.

Cuando llegó su turno, Vowles no dudó en marcar la diferencia de enfoques. “Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”, explicó. Y para ilustrarlo recordó la primera vez que lo subió a un Fórmula 1, en Silverstone en 2024. “Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje fue: no tiene nada que ver con los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar, porque quizá nunca vuelva a repetirse. Y dio una actuación sobresaliente”, contó.

El británico subrayó que el contexto actual de la Fórmula 1 vuelve todo aún más exigente. “Hoy tres décimas separan a toda la parrilla. Un error mínimo, de una décima, te deja último. Antes podías estar a una décima de tu compañero y nadie se enteraba. Ahora es completamente distinto”, advirtió.

Un vínculo que perdura

La relación entre Colapinto y Vowles excede lo deportivo. El británico fue quien le abrió la puerta grande de la F1 en 2024 y lo respaldó durante nueve carreras con Williams. Los fanáticos argentinos lo bautizaron “Tío James”, apodo que se consolidó cuando se lo vio compartiendo charlas y hasta mates con el piloto de Pilar en los boxes.

Aunque hoy son rivales, Vowles no dejó dudas sobre su mirada: Colapinto tiene talento, pero necesita un entorno que no lo sofoque. Y sus palabras sonaron como un mensaje directo hacia Alpine, la escudería que hoy lo somete a una evaluación carrera a carrera y que todavía no confirmó su alineación para 2026.

Temas Fórmula 1Países BajosFranco ColapintoWilliams RacingJames VowlesFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
3

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
4

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Instituto-Independiente por el Clausura?

Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Instituto-Independiente por el Clausura?

Ascendió con San Martín, cumplió un sueño que tenía desde niño y decidió volver a sus raíces

Ascendió con San Martín, cumplió un sueño que tenía desde niño y decidió volver a sus raíces

Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

Arsenal se hunde y San Martín sueña: el partido que puede marcar el rumbo en la tabla de la zona A

Arsenal se hunde y San Martín sueña: el partido que puede marcar el rumbo en la tabla de la zona A

Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

Del barrio 11 de Marzo al sueño de Primera: la lucha de Carlos Abeldaño, el goleador de la Reserva de Atlético Tucumán

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios