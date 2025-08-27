Néstor Grindetti estalló tras el escándalo entre Independiente y la U. de Chile: “Fue un plan de violencia premeditado”

El dirigente también remarcó que después de la suspensión se registraron agresiones de un grupo de barras locales, a quienes condenó de manera enérgica: “Vamos a exigir que esas personas nunca más pisen una cancha de fútbol”. Sin embargo, apuntó contra la U de Chile y su dirigencia: “En lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas, eligieron encubrirlos y culpar a otros. Su accionar es cómplice y vergonzoso”.