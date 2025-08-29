Secciones
Franco Colapinto vs. Flavio Briatore: la polémica que sacudió la jornada de Fórmula 1

El jefe de Alpine cuestionó la llegada del argentino a la Fórmula 1 y dejó abierta la incógnita sobre su futuro.

EN EL OJO DE LA TORMENTA. Flavio Briatore cuestionó públicamente a Franco Colapinto y dejó en suspenso su continuidad en Alpine. EN EL OJO DE LA TORMENTA. Flavio Briatore cuestionó públicamente a Franco Colapinto y dejó en suspenso su continuidad en Alpine.
Hace 1 Hs

Flavio Briatore volvió a demostrar por qué es uno de los dirigentes más controversiales de la Fórmula 1. En plena conferencia de prensa en Zandvoort, el italiano lanzó una frase que sacudió al paddock y encendió las alarmas en Argentina. “Quizás no era el momento de tener a Franco Colapinto en la Fórmula 1”, expresó.

El asesor deportivo de Alpine, histórico manager de Michael Schumacher y Fernando Alonso, reconoció que esperaba más del piloto de Pilar y que incluso podría necesitar “uno o dos años más” antes de consolidarse en la categoría. “Se esfuerza mucho, trabaja con los ingenieros, pero no es lo que esperaba de Colapinto”, sentenció, mientras evitó confirmar si el argentino seguirá en 2026.

Briatore justificó sus dichos al hablar de la dificultad de un debutante para manejar un auto tan pesado y exigente como el Alpine. “Quizás tiene demasiada presión, como Kimi Antonelli en Mercedes. Son chicos, de 19 o 20 años, y a veces subestimamos la parte humana”, reconoció, aunque sin suavizar la dureza del análisis: “Tal vez me equivoqué en la gestión del piloto”.

La comparación con Pierre Gasly, su compañero de equipo y responsable de todos los puntos de Alpine en la temporada, también pesó en sus declaraciones. “Competir contra un piloto con experiencia suma presión, y quizá eso le jugó en contra a Franco”, dijo.

La respuesta, en la pista

Lejos de quebrarse, Colapinto eligió contestar con lo que más pesa: su rendimiento. Tras ser 18° en la primera práctica libre, sorprendió en la segunda al terminar noveno, a solo 123 milésimas de Charles Leclerc, y consolidándose como el mejor rookie del día pese a tener el auto más flojo de la parrilla.

Con Cadillac confirmando a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez para 2026, Alpine sigue sin asegurar su alineación. Briatore, fiel a su estilo, prefirió mantener el suspenso. “Para el futuro, sinceramente, no lo sé”, finalizó. Una frase que deja a Colapinto en la cuerda floja y que alimenta la incertidumbre sobre si el argentino continuará en la Fórmula 1 o si deberá esperar otra oportunidad.

