Quiénes interpretarán a Moria Casán en la serie sobre su vida

Después de que figuras como Luis Miguel, Fito Páez o Guillermo Coppola llevaran sus vidas a la pantalla, llegó el turno de Moria Casán. La diva argentina tendrá su propia serie biográfica y esta semana confirmó el elenco de actrices que la interpretarán en las distintas etapas de su carrera y vida personal.
El anuncio se hizo a través de un divertido video que rápidamente se viralizó. En él, Moria aparece junto a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes se pondrán en la piel de “La One” para recrear su recorrido artístico y personal.
“Vengan mamitas, que somos mujeres del espectáculo. ¡Please!”, exclamó Moria en la presentación, celebrando la elección de un elenco que, según sus propias palabras, la llena de satisfacción y tranquilidad.
“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, expresó la artista. Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.
El desafío de encarnar a Moria
Las tres actrices también compartieron sus primeras sensaciones frente al reto. Cecilia Roth, quien dará vida a la Moria de sus años más recientes, señaló: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, sino descubrir su alma, lo que no comparte, su identidad privada. Es aterrador y fascinante al mismo tiempo”.
Por su parte, Griselda Siciliani será la encargada de retratar a la Moria de los años 80 y 90, una de las etapas más intensas de su carrera. “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”, aseguró.
El gran atractivo de la biopic estará también en ver cómo Sofía Gala Castiglione interpreta a su propia madre en sus primeros años de estrellato. “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”, resumió.
Con estreno previsto en Netflix y la dirección de Javier Van de Couter, la ficción promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados, no solo por la dimensión de la figura que retrata, sino también por la potencia de las actrices que la encarnarán.