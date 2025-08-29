Quiénes interpretarán a Moria Casán en la serie sobre su vida

Por su parte, Griselda Siciliani será la encargada de retratar a la Moria de los años 80 y 90, una de las etapas más intensas de su carrera. “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”, aseguró.