Colapinto encendió la ilusión en la F-1: remontó en Países Bajos y cerró el viernes dentro del top 10

Se terminó la FP2: Franco Colapinto quedó 9no en los cronómetros
Colapinto sube con la goma roja: P9
1m10s957 es el mejor tiempo del día para el argentino, que queda a un segundo de Lando Norris, el mejor con 1m09s890.
Colapinto, noveno
El argentino hace la mejor vuelta de la segunda práctica, con gomas blandas. Se mete en el Top 10, figura noveno, y queda a 1.067 del líder, Lando Norris.
Se reanuda la FP2 con solo 15 minutos de actividad pero sin lluvia
El pronóstico, finalmente, no se cumple por ahora en Zandvoort. En el pitlane se acumulan los autos.
¡Otra bandera roja!
Alex Albon se despistó, traspasó la grava y rompió su trompa contra los muros. El de Williams no puede salir de ese sitio, debe ser auxiliado y la sesión vuelve a detenerse. Gasly y Colapinto estaban por iniciar su vuelta rápida con neumáticos blandos, pero no lograron abrir vuelta.
Colapinto se mantiene en el puesto 18°
El español festejaba la P1 hasta que el inglés marcó un tiempo de 1m09s890, el mejor de la jornada, para arrebatarle el puesto por 87 milésimas.
Alonso rompió el cronómetro pero apareció Norris
¡Otro trompo de Lewis Hamilton!
El piloto de Ferrari perdió el control, dio un giro completo pero nuevamente pudo continuar sin mayores problemas.
¡Actividad en marcha!
Los auxiliares retiraron el monoplaza de Hadjar de la pista y los corredores tienen luz verde para continuar con la práctica 2.
¡Virtual safety car!
Se queda el coche de Isack Hadjar en la pista por falta de potencia y se ordena la actividad con un auto de seguridad virtual hasta que retiren el Racing Bulls del trazado.
Colapinto vuelve con la goma media usada
El argentino no pierde tiempo en un circuito conocido por las categorías formativas y las pruebas TCP con el Alpine de hace dos años pero en el que corre por primera vez con el A525.
Ya está limpia la pista, vuelve la acción: bandera verde
Con 37 minutos de FP2, Max Verstappen es el primero en meterse a la pista. También Alpine prepara la salida de Franco Colapinto.
¡Bandera roja!
Stroll tuvo un fuerte accidente y se queda afuera de la segunda práctica libre.
1m13s405, el segundo tiempo de Colapinto con la goma amarilla
El argentino aparece 17° en el clasificador, justo detrás de Gasly, que ahora pasa por boxes a poner la goma blanda.
Lando Norris pone orden con la P1
Con un tiempo de 1m11s294, el inglés queda primero con el McLaren luego de que Aston Martin le sacara ese tiempo con Stroll y Alonso.
Gasly, cinco décimas más rápido que Colapinto
El francés se ubicó justo por delante de su compañero de equipo, con un tiempo de 1m13s082.
1m13s502, el primer crono de Colapinto, que lo pone tercero
El argentino quedó a nueve décimas del tiempo de Carlos Sainz, que por 51 milésimas le arrebató la P1 a Norris.
Los Sauber, los primeros en salir a girar junto a los McLaren
Bortoleto y Hulkemnerg lograron meterse delante de Piastri y Norris. Ya aceleran también los Alpine de Colapinto y Gasly.
Bandera verde: salen los 20 pilotos a la pista antes de la lluvia
Todos quieren aprovechar el tiempo con un trazado seco ante la promesa de las precipitaciones, anunciadas con un 100% de probabilidad.
Accidente de Verstappen
El neerlandés quedó trabado en la curva 1 y muestra toda su frustración.
Así le fue a los Alpine
Alpine tuvo a Pierre Gasly como el más rápido con un 10° lugar tras un giro de 1.11.613, que lo posicionó 0.663 por delante de Franco Colapinto. El argentino acumuló 25 vueltas, fijó su tiempo más rápido en 1:12.276 y se ubicó por delante de Andrea Kimi Antonelli (abandonó la tanda en los primeros minutos) y de Ollie Bearman (1:12.564).
¡Final de la práctica libre 1!
Los McLaren lideraron la sesión con Lando Norris girando en 1:10.278 y Oscar Piastri en 1:10.570. Los Aston Martin figuraron en la tercera y cuarta posición, con Alex Albon ubicándose quinto en Williams.
Russell asustó a Mercedes: "Perdón por eso"
El inglés bloqueó los frenos y se fue deslizando hacia la grava. A diferencia de su compañero de equipo, logró mantener suficiente inercia para atravesarla y salir por una vía de escape.
13 minutos de actividad por delante
Los McLaren siguen liderando la tanda. Franco Colapinto figura por delante de un Andrea Kimi Antonelli que abandonó la sesión en los primeros minutos y de Ollie Bearman, de Haas, que giró en 1:12.564 en su vuelta más veloz.
Encontronazo entre Stroll y Tsunoda: insulto y bronca del canadiense
El canadiense venía en vuelta rápida cuando se topó con el Red Bull y tuvo que desacelerar en un circuito muy angosto para la F1. En su siguiente intento, Lance se pone tercero, delante de su compañero de equipo.
Colapinto vuelve a la pista
El argentino sale con goma amarilla nueva para el último tramo de la FP1.
Poca acción en la FP1
Luego de que Max Verstappen se sumara al resto con la goma roja, y un registro que lo dejó en el quinto lugar a casi un segundo del tiempazo de Norris, a falta de un cuarto de hora son pocos los autos en la pista neerlandesa.
Medio segundo de diferencia entre los compañeros de Alpine
Pierre Gasly marcha 10° a 1.335 de la cima, mientras que Colapinto está 18° a 1.998.
Colapinto vuelve al box de Alpine
El argentino, que está 18°, está en el garaje para preparar la última salida en la FP1.
Así fue la vuelta de Franco Colapinto con la goma roja
Primer registro con neumáticos blandos para Franco Colapinto
El argentino giró en 1:12.276 y figura 12°.
La goma roja rinde y los resultados lo demuestran
Los primeros siete del clasificador tienen el compuesto más blando: Norris, Piastri, Sainz, Hulkenberg, Leclerc, Hamilton y Bortoleto.
Colapinto al top 10
Con un tiempo de 1m12s276, el argentino salta en el clasificador. Su vuelta fue un segundo más rápida que la última cronometrada de su compañero Gasly.
Colapinto mejora su tiempo
Los Alpine figuran 16° (Pierre Gasly con 1:13.378) y 18° (Franco Colapinto con 1:13.750).
Momento de vuelta rápida: Norris, el más rápido
El inglés fijó el mejor registro del día en 1m10s278. ¿Lograrán bajarlo? Piastri, al menos, no puede y con tráfico queda a cuatro décimas.
Colapinto ya gira en la pista
Alpine mandó al argentino y al francés Gasly a la pista para el segundo stint. Ambos lo hacen con el neumático amarillo.
Colapinto sigue en el box de Alpine
El argentino todavía no volvió a la pista, lo mismo que su compañero, Pierre Gasly. En este momento, solo nueve pilotos giran en el trazado neerlandés.
Así fue la acción con Hamilton
De Tsunoda a Antonelli: dos salidas de pista en segundos
El italiano pagó caro su despiste porque se quedó en la grava y su equipo le confirmó que no podrá volver a poner al Mercedes en la pista en esta FP1.
August 29, 2025
Bandera verde y vuelve la acción
Luego del despiste de Antonelli, se retoma la actividad.
¡Bandera roja!
Andrea Kimi Antonelli perdió el control de su Mercedes, se fue a la grava y no pudo retornar a pista.
¡Trompo de Lewis Hamilton!
El británico de Ferrari perdió el control, giró y logró sostenerse en la pista para seguir sin problemas en su monoplaza.
Colapinto mejora, pero no le alcanza para salir del fondo
El argentino giró en 1m15s096, lo que igualmente lo mantiene en el puesto 20. Mientras tanto, arriba Alonso se pone P1 gracias a un tiempo de 1m12s577.
Piastri, más líder que nunca
Con un tiempo de 1m12s678, el australiano bajó 89 milésimas del gran tiempo de Verstappen.
Verstappen, amo en su tierra
El neerlandés cumplió su primer giro con récords: 1m12s767, más de medio segundo más rápido que Hamilton y dejando a Piastri a 1s4.
Así fue el primer tiempo de Colapinto: 1m16s365
El argentino hizo su primera vuelta, algo lenta pero de mucho reconocimiento, en Zandvoort con el A525.Gasly lo hizo en 1m15s594.
Oscar Piastri, delante de Norris
1m14s190 es el registro del australiano, más de un segundo más rápido que su compañero de equipo.
Franco Colapinto, a la pista
Alpine también manda rápido a sus pilotos: el argentino y Pierre Gasly ya están girando en Zandvoort. Es la primera vez del bonaerense de 22 años con un F1 en este trazado, donde ya giró en categorías formativas pero sin la potencia de un monoplaza como el actual.
Los McLaren, los primeros en salir
Lando Norris y Oscar Piastri no tardaron en ponerse rápidamente al frente de la fila india en el pitlane.
Cronómetro listo: comenzó la FP1
Serán 60 minutos en el primer contacto de los pilotos con la pista de Zandvoort en la primera actividad del GP de Países Bajos, prueba 15 de la temporada.
Colapinto: “Es parecido a la temporada pasada, carrera a carrera”
En sus primeras declaraciones a la prensa en la previa del GP de Países Bajos, el piloto bonaerense se refirió a su futuro en la escudería francesa a un año de su desembarco en la F1. "No puedo decirte dónde estaremos en un año. Las cosas cambian rapidísimo. La Fórmula 1 es siempre mi objetivo", explicó.
El pesimista análisis de Pierre Gasly sobre el nivel de Alpine antes del GP de Países Bajos
“Sin duda, aprovechamos todo en las carreras en las que sumamos, pero no es el nivel al que estamos acostumbrados. Tenemos que aceptar que, a veces, nuestro mejor esfuerzo será suficiente para quedar en el 15° o 16° puesto”. Esta declaración de Gasly refleja el estado de ánimo dentro de la escudería, que enfrenta una necesidad urgente de mejorar sus resultados.
La esperanzadora frase de Franco Colapinto sobre su continuidad en Alpine para el 2026: “Estamos muy enfocados”
El piloto argentino dialogó en el primer día de actividad en el circuito de Zandvoort de cara al GP de los Países Bajos y dejó una sentencia sobre su futuro.
Los neumáticos del GP de Países Bajos
Los últimos cinco ganadores del GP de Países Bajos
2024 – Lando Norris (McLaren)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2022 – Max Verstappen (Red Bull)
2021 – Max Verstappen (Red Bull)
1985 – Niki Lauda (McLaren)
Los últimos cinco polemans del GP de Países Bajos
2024 – Lando Norris (McLaren)
2023 – Max Verstappen (Red Bull)
2022 – Max Verstappen (Red Bull)
2021 – Max Verstappen (Red Bull)
1985 – Nelson Piquet (Brabham)
Los detalles del circuito de Países Bajos
Franco Colapinto ya está en el paddock
Así fue la llegada de Colapinto a Zandvoort
¿Una carrera bajo el agua?
Así sería el clima durante las dos primeras prácticas libres en Países Bajos.
