Marley sufrió un grave accidente en Tailandia durante la grabación de Por el Mundo

Lo que parecía una jornada más de grabación y turismo en Tailandia terminó convirtiéndose en un susto mayúsculo para Marley. El popular conductor de Por el Mundo (Telefe) sufrió un fuerte accidente mientras recorría unas catacumbas junto a Karina Jelinek, su compañera en esta edición del programa.
Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, el incidente ocurrió cuando Jelinek se mostró muy temerosa de atravesar un pasaje estrecho. En su intento por tranquilizarla, Marley golpeó de lleno su cabeza contra una piedra. El impacto fue tan severo que el presentador quedó aturdido y con un profundo corte en la frente, cubierto de sangre.
“Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, contó el conductor desde Asia, aún conmocionado por lo vivido. El equipo de producción temió lo peor al verlo al borde del desmayo, mientras los anfitriones locales observaban la escena entre sorpresa e incredulidad.
El propio Marley describió con ironía la situación: “Nos habían recibido con honores, como ‘viene Telefe, el canal más importante’. Entramos al VIP y yo salgo todo bañado en sangre”.
De inmediato se evaluó trasladarlo a un hospital, pero la asistencia médica local logró contener la situación sin necesidad de puntos. Un profesional tailandés aplicó un tratamiento que sorprendió al conductor: “No sé qué me pusieron, pero dejó de sangrar. Era algo mágico y ahí me curé”, relató.
A pesar de la tensión, Marley recurrió a su característico humor para llevar tranquilidad al público argentino: “Estamos vivos”, declaró con alivio, aunque reconoció que en principio su preocupación era por Jelinek: “Ella tiene fobia a meterse en cuevas, y yo solo intentaba calmarla”.
Las cámaras registraron todo el episodio y el propio conductor adelantó que las imágenes se verán en la próxima emisión del programa: “Será un programa muy especial”, anticipó.