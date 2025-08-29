Marley sufrió un grave accidente en Tailandia durante la grabación de Por el Mundo

Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, el incidente ocurrió cuando Jelinek se mostró muy temerosa de atravesar un pasaje estrecho. En su intento por tranquilizarla, Marley golpeó de lleno su cabeza contra una piedra. El impacto fue tan severo que el presentador quedó aturdido y con un profundo corte en la frente, cubierto de sangre.