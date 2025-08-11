Rating: así le fue a Marley con Momi Giardina desde China y a la última noche de batallas de La Voz

¿Cuánto midió La Voz Argentina en rating?

A las 22.15 comenzó La Voz Argentina con la última noche de batallas entre los participantes, arrancando con un piso de 11.7 puntos de rating. El primer duelo fue entre Ambrosio Cantú y Paz Velázquez, quienes presentaron un mash up de “Flowers” de Miley Cyrus y “When I Was Your Man” de Bruno Mars. Antes de elegir al mendocino, Lali Espósito destacó que ambos tenían formas muy distintas de enfrentar el escenario: él con una mirada hacia afuera y ella con un enfoque más íntimo hacia el público.