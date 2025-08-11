Rating: así le fue a Marley con Momi Giardina desde China y a la última noche de batallas de La Voz

Hace unos pocos días, volvió a la televisión el programa de viajes de Marley, Por el mundo, en el que junto con un invitado diferentes cada programa conoce diferentes lugares. En la emisión anterior, la invitada estelar fue Susana Giménez y el dúo divirtió a todo el país.
En el programa del último domingo la invitada fue Momi Giardina y la travesía fue en China. El rating bajó en comparación al dúo que fueron Marley y Susana. Mientras que la competencia, La Voz Argentina, mantuvo su promedio en televisivo en las batallas del fin de semana.
¿Cuánto midió Marley junto con Momi Giardina en el rating?
A las 21 empezó el nuevo viaje con Momi Giardina como invitada, arrancando con un piso de 9 puntos heredados del estreno de la película Noé. Como es habitual, el conductor y su co-conductora recorrieron los lugares más emblemáticos de Beijing, incluyendo la Ciudad Prohibida, compuesta por palacios, patios y jardines. Este lugar fue durante siglos el corazón del poder imperial chino, cargado de misterio e intriga, y residencia exclusiva de los emperadores durante más de 500 años.
En contraste con la emisión junto a Susana, que tuvo un tono más sobrio, el programa volvió al humor y las bromas, dejando en segundo plano los datos históricos de un sitio tan rico en cultura. También visitaron la zona más antigua, donde se encuentran las torres que marcaban las horas de Pekín, y entraron a una vivienda típica de la región. Cerraron prometiendo mostrar la Gran Muralla en la próxima emisión, alcanzando un pico de 12,4 puntos de rating.
¿Cuánto midió La Voz Argentina en rating?
A las 22.15 comenzó La Voz Argentina con la última noche de batallas entre los participantes, arrancando con un piso de 11.7 puntos de rating. El primer duelo fue entre Ambrosio Cantú y Paz Velázquez, quienes presentaron un mash up de “Flowers” de Miley Cyrus y “When I Was Your Man” de Bruno Mars. Antes de elegir al mendocino, Lali Espósito destacó que ambos tenían formas muy distintas de enfrentar el escenario: él con una mirada hacia afuera y ella con un enfoque más íntimo hacia el público.
Luego llegó el turno de Nicolás Armayor y Eduardo Desimone con “Si no es muy tarde” de Luciano Pereyra. Luck Ra eligió a Nico por su excelencia, mientras que Soledad sorprendió robándose al otro participante. Más tarde, Micaela Gaudino y Rocío González interpretaron “Qué será” de Diego Torres, y La Sole optó por Rocío por sentirse identificada con ella, en una noche que alcanzó un pico de 12.5 puntos y lideró su franja.
Este lunes a las 21.45 arrancan los “Knockouts”, donde dos miembros del mismo equipo cantarán cada uno una canción y su coach decidirá quién avanza. Cada jurado podrá robar hasta dos concursantes de otro equipo, contando con el apoyo de figuras destacadas de la música actual para preparar a los artistas. Por primera vez, los co-coaches también estarán en el escenario: Cazzu junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali y el Chaqueño Palavecino acompañando a Soledad.