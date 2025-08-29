Secciones
SociedadClima y ecología

La tormenta de Santa Rosa traerá "perturbaciones negativas": ¿qué significa esto y cómo será su impacto?

La tormenta tendría lugar puntualmente sobre el 30 de agosto, “pero con una distribución muy irregular", según un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La popular tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana La popular tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana
Hace 1 Hs

¿Será un simple fenómeno o la antesala de un verano complicado? Los pronósticos ya adelantan que la tradicional tormenta de Santa Rosa, que se espera para este fin de semana, llegará con un patrón atípico, y sus consecuencias podrían marcar la pauta para los próximos meses en el sector agrícola.

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires detalla que la tormenta de Santa Rosa, que se espera para el próximo sábado 30 de agosto, tendrá un desarrollo "irregular" y, por ello, el informe advierte que este patrón "augura una temporada primavera-estival con 'perturbaciones negativas'".

¿Cómo afectarán las lluvias y tormentas del fin de semana a la siembra de cultivos en Argentina?

Las proyecciones indican que las precipitaciones se distribuirán de manera muy despareja, concentrándose en el centro-este del área agrícola, mientras que la mayor parte de la extensión experimentará registros escasos. Este desarrollo irregular es una señal de alerta para la vigilancia climática continua, especialmente de cara a la siembra de los cultivos de verano.

Por su parte, un informe del Instituto de Clima y Agua del INTA complementa esta previsión, anunciando que para el fin de semana se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en el centro y norte del país. Algunas de estas tormentas podrían ser "localmente intensas" con importantes acumulados de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Para los próximos 14 días, el INTA proyecta "precipitaciones con acumulados muy abundantes en el este de la región pampeana", particularmente en zonas que ya presentan excedentes hídricos, lo que podría tener un impacto crucial en las condiciones para la siembra.

Una ciclogénesis llega este fin de semana: ¿cuáles son las zonas en riesgo?

Las zonas que tendrán fuertes lluvias como consecuencia de la llegada de la ciclogénesis (o tormenta de Santa Rosa en el imaginario popular) serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral, con acumulados que localmente podrán superar los 100 mm, de acuerdo a la estimación de varios modelos internacionales de pronóstico.

Por su parte, La Pampa, Córdoba y las provincias cuyanas, aparecen a priori como las más propensas a registrar los vientos más fuertes. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: ¿cuáles son los efectos que tendría en las distintas provincias?

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: ¿cuáles son los efectos que tendría en las distintas provincias?

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Comentarios