La tormenta de Santa Rosa traerá "perturbaciones negativas": ¿qué significa esto y cómo será su impacto?

¿Será un simple fenómeno o la antesala de un verano complicado? Los pronósticos ya adelantan que la tradicional tormenta de Santa Rosa, que se espera para este fin de semana, llegará con un patrón atípico, y sus consecuencias podrían marcar la pauta para los próximos meses en el sector agrícola.
Un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires detalla que la tormenta de Santa Rosa, que se espera para el próximo sábado 30 de agosto, tendrá un desarrollo "irregular" y, por ello, el informe advierte que este patrón "augura una temporada primavera-estival con 'perturbaciones negativas'".
¿Cómo afectarán las lluvias y tormentas del fin de semana a la siembra de cultivos en Argentina?
Las proyecciones indican que las precipitaciones se distribuirán de manera muy despareja, concentrándose en el centro-este del área agrícola, mientras que la mayor parte de la extensión experimentará registros escasos. Este desarrollo irregular es una señal de alerta para la vigilancia climática continua, especialmente de cara a la siembra de los cultivos de verano.
Por su parte, un informe del Instituto de Clima y Agua del INTA complementa esta previsión, anunciando que para el fin de semana se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en el centro y norte del país. Algunas de estas tormentas podrían ser "localmente intensas" con importantes acumulados de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas.
Para los próximos 14 días, el INTA proyecta "precipitaciones con acumulados muy abundantes en el este de la región pampeana", particularmente en zonas que ya presentan excedentes hídricos, lo que podría tener un impacto crucial en las condiciones para la siembra.
Una ciclogénesis llega este fin de semana: ¿cuáles son las zonas en riesgo?
Las zonas que tendrán fuertes lluvias como consecuencia de la llegada de la ciclogénesis (o tormenta de Santa Rosa en el imaginario popular) serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral, con acumulados que localmente podrán superar los 100 mm, de acuerdo a la estimación de varios modelos internacionales de pronóstico.
Por su parte, La Pampa, Córdoba y las provincias cuyanas, aparecen a priori como las más propensas a registrar los vientos más fuertes.