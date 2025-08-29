Se abrieron los sobres para la licitación del Acueducto de Vipos, una inversión de más de $152.000 millones

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo la apertura de sobres licitatorios para la construcción del Acueducto de Vipos, obra clave para el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena.
La ceremonia se realizó en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación y contó con la presencia del ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo.
La licitación contó con la participación de 10 empresas oferentes, y la obra tiene un presupuesto de $152.930.847.349,34, actualizado a agosto de 2025.
El gobernador Jaldo destacó la importancia de la obra durante una conferencia en Casa de Gobierno. “Es una de las más importantes que hemos gestionado. Se trata de una obra estructural para agua, que beneficia al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”.
Por su parte, el ministro Abad dijo: “El Acueducto de Vipos es una obra tan esperada por todos los tucumanos y que iniciará sus trabajos en diciembre próximo. Un logro más del gobernador Osvaldo Jaldo”.
Del acto también participaron del acto el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, y el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio.