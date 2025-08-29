Secciones
Política

Se abrieron los sobres para la licitación del Acueducto de Vipos, una inversión de más de $152.000 millones

En Buenos Aires se hizo el proceso licitatorio de una obra clave para el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Compien 10 empresas.

Acueducto de Vipos. ARCHIVO LA GACETA Acueducto de Vipos. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo la apertura de sobres licitatorios para la construcción del Acueducto de Vipos, obra clave para el suministro hídrico del Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. 

La ceremonia se realizó en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación y contó con la presencia del ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo.

La licitación contó con la participación de 10 empresas oferentes, y la obra tiene un presupuesto de $152.930.847.349,34, actualizado a agosto de 2025. 

El gobernador Jaldo destacó la importancia de la obra durante una conferencia en Casa de Gobierno. “Es una de las más importantes que hemos gestionado. Se trata de una obra estructural para agua, que beneficia al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”.

Se abrieron los sobres para la licitación del Acueducto de Vipos, una inversión de más de $152.000 millones

Por su parte, el ministro Abad dijo: “El Acueducto de Vipos es una obra tan esperada por todos los tucumanos y que iniciará sus trabajos en diciembre próximo. Un logro más del gobernador Osvaldo Jaldo”.

Del acto también participaron del acto el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, y el gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio

Temas TucumánTafí ViejoOsvaldo JaldoMarcelo CaponioDaniel AbadMartín Viola
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
El caso de los audios: la empresa israelí Cellebrite no pudo abrir el teléfono de Kovalivker

El caso de los audios: la empresa israelí Cellebrite no pudo abrir el teléfono de Kovalivker

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Comentarios